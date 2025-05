Batterien der Zukunft: Mit Stoffen der Natur zur Energiewende

Welches Material wählt man am besten für die Elektroden? Wie schwer darf es sein, wo lässt sich der Rohstoff in welchen Mengen und zu welchen Bedingungen gewinnen? Wie steht es um die Wiederverwertung? Woraus fertigt man den Elektrolyten, jenes Medium, durch das Ionen – elektrisch geladene Atome oder Moleküle – zwischen den beiden Elektroden fließen?

Mit grünem Filzstift malt Stefan Freunberger Buchstaben, Plus- und Minuszeichen auf die Tafel. e– bezeichnet negativ geladene Elektronen, Li+ positive Lithium-Ionen, Q die Kapazität. Darunter schreibt er: Energie = Q • Spannung. Freunberger formuliert grundlegende Gleichungen, die zeigen, welche Einflussgrößen für die Praxistauglichkeit von Batterien entscheidend sind. Es gibt viele solche Faktoren, sie greifen eng ineinander, und genau das macht es so knifflig, unterschiedliche Ansprüche an eine Batterie mit einer einzigen Technologie gleichzeitig zu erfüllen.

© Land NÖ, Abt. Wissenschaft & Forschung, Fotos Jasmina Dzanic © Land NÖ, Abt. Wissenschaft & Forschung, Fotos Jasmina Dzanic Stefan Freunberger Der Elektrochemiker forscht am ISTA in Klosterneuburg an neuartigen Batterien, die auf Schwefel, Kohlen- oder Sauerstoff beruhen. Noch gelte es, grundsätzliche Verständnislücken zu schließen, sagt Freunberger.

Solche Fragen beschäftigen Stefan Freunberger seit mehr als 20 Jahren. Er studierte Chemie an der renommierten ETH Zürich, forschte an der University of St. Andrews in Schottland und an der Technischen Universität Graz. Heute leitet Freunberger die Arbeitsgruppe Materialelektrochemie am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Sein Hauptfokus liegt auf der Entwicklung neuartiger wiederaufladbarer Batterien, die einer Reihe von zeitgemäßen Anforderungen gerecht werden sollen: Verwendung möglichst allgegenwärtiger, in großer Menge global verfügbarer Materialien statt Ausbeutung seltener Rohstoffe in wenigen Weltregionen unter fragwürdigen Bedingungen; akzeptabler Energieeinsatz bei der Herstellung; hohe Energiedichte bei wenig Größe und Gewicht; gute Möglichkeiten des Recyclings. „Wir betreiben im Moment vorwiegend Grundlagenforschung“, sagt Freunberger. „Es gibt bei vielen Phänomenen, die der Funktion zugrunde liegeb, noch fundamentale Verständnislücken. Diese zu schließen, verändert die Forschung dann vom Tasten mit verbundenen Augen zum Voranschreiten mit klarem Blick.“ Der Hunger nach Elektrizität Die Suche nach neuen Ansätzen der Batterieherstellung ist hoch relevant – und derzeit eines der internationalen Leitthemen im Bereich technischer Innovation. Der Hauptgrund ist der Plan vieler Staaten, in absehbarer Zeit gänzlich auf Elektromobilität umzustellen. Gut ein Dutzend Länder will dieses Ziel spätestens 2035 erreicht haben. Daten der Internationalen Energieagentur zufolge könnten bis Ende des Jahrzehnts 350 Millionen Elektrofahrzeuge über die Straßen rollen. Knapp 17 Millionen waren es 2021. Soll der Verkehr elektrisch werden, braucht es im Jahr 2050 mehr als 90 Mal so viel Batteriekapazität wie 2020, errechnete das Fachjournal „Nature“. Und das Konkurrenzmagazin „Science“ schätzt, dass eine Welt, die überwiegend auf erneuerbaren Energien beruht, gut 200 Mal mehr Batteriekapazität benötigt als heute existiert. Wie soll das erreicht werden?

© Shutterstock Modern,Electric,Car,Automated,Smart,Factory.,Ev,Battery,Pack,Production © Shutterstock Modern,Electric,Car,Automated,Smart,Factory.,Ev,Battery,Pack,Production Fertigung von Batterien Schätzungen von Wissenschaftern gehen davon aus, dass eine elektrifizierte Welt 200 Mal mehr Batteriekapazität braucht als heute verfügbar ist.

Mit den heute verfügbaren Batterien sehr wahrscheinlich nicht, soviel steht fest. Standard ist seit rund drei Jahrzehnten die Lithium-Ionen-Batterie – ob in Laptops, Handys oder Elektroautos. Ihr Funktionsprinzip ist dasselbe wie bei allen Akkumulatoren siehe Grafik unten): Positiv geladene Atome, in dem Fall Ionen des Metalls Lithium, fließen von der Anode, bestehend meist aus Grafit, durch einen Elektrolyten zur Kathode. Für deren Konstruktion kommen häufig seltene Metalle wie Kobalt zum Einsatz. In einem äußeren Kreislauf strömen Elektronen vom Minus- zum Pluspol der Batterie und liefern Strom an einen Verbraucher. Beim Aufladen der Batterie laufen die Prozesse in umgekehrter Richtung.

© noa © noa

Lithium hat sich aus mehreren Gründen durchgesetzt: Es ist das drittleichteste Element im Periodensystem und besitzt äußerst energetische Elektronen, was es zu einem ausgezeichneten Energielieferanten macht. Hohe Energiedichte zusammen mit langsamer Selbstentladung, langem Lebenszyklus und geringem Gewicht sorgen dafür, dass es Konkurrenzprodukte schwer haben. Auch die Preise sanken über die Jahre beständig – bis vor etwa fünf Jahren, als eine Trendumkehr eintrat. Wenige Hotspots der Rohstoffe An den Rohstoffreserven liegt das nicht, eher an der massiv steigenden Nachfrage. Anders als der Terminus „seltene Erden“ nahelegt, handelt es sich bei Lithium – zumindest vorerst – nicht um ein knappes Gut. Die weltweiten Vorkommen werden auf rund 90 Millionen Tonnen geschätzt. Pro Autobatterie benötigt man etwa fünf Kilo davon. Das eigentliche Problem beim Rohstoff Lithium ist ein anderes: Die Ressourcen sind nicht gleichmäßig über den Planeten verteilt, sondern konzentrieren sich auf wenige Länder, vor allem Australien sowie das südamerikanische „Lithium-Dreieck“ Argentinien, Chile und Bolivien.

© AFP/APA/AFP/LUIS ROBAYO © AFP/APA/AFP/LUIS ROBAYO Abbau von Lithium Die Vorkommen von Lithium beschränken sich auf wenige Länder der Erde: auf Australien sowie das „Lithium-Dreieck“ Argentinien, Bolivien und Chile.

Außerdem existiert Lithium nicht als reines Metall, sondern ist zum Beispiel in Lithiumkarbonat gebunden und muss erst aufbereitet werden, was ordentlich Energie kostet. Diese Aufbereitung findet fast ausschließlich in Asien statt, vor allem in China – was ökonomische und politische Abhängigkeiten sowie energieintensive Transportwege bedingt. Noch kritischer ist die Situation bei Kobalt, das zu großen Teilen in der Demokratischen Republik Kongo gewonnen wird, vielfach unter fragwürdigsten Arbeits- und ökologischen Bedingungen. Zur Weiterverarbeitung wird Kobalt ebenfalls hauptsächlich nach China verfrachtet. Mangan wiederum, ein weiteres gebräuchliches Kathodenmaterial, muss zwar nicht in Krisengebieten gewonnen werden, doch die wirklich großen Vorkommen liegen am Grund der Ozeane. Um das Metall zu gewinnen, wäre daher der äußerst umstrittene und ökologisch bedenkliche Tiefseebergbau in großem Stil notwendig.

© AFP/APA/AFP/SAMIR TOUNSI © AFP/APA/AFP/SAMIR TOUNSI Gewinnung von Kobalt Die Aufbereitung von Kobalt ist ein schmutziges Geschäft und findet häufig in politisch heiklen Regionen unter äußerst fragwürdigen Arbeitsbedingungen statt.

Ein wichtiges Ziel in der modernen Batterien-Forschung ist es daher, vor allem Kobalt zu ersetzen. Am sinnvollsten wären Alternativen, die nicht aufwendig aus schwer zugänglichen Lagerstätten extrahiert werden müssen, sondern global verfügbar sind. Ein Beispiel dafür ist Schwefel. Stefan Freunberger tüftelt bereits intensiv an Verfahren, um Elektroden aus dem relativ häufig vorkommenden chemischen Element herzustellen. „Schwefel hätte das Potenzial, Batterien mit der höchstmöglichen Energiedichte herzustellen, die das Periodensystem der Elemente erlaubt. Die Möglichkeiten sind prinzipiell fantastisch.“ Allerdings gibt es Hürden auf dem Weg zur Praxis: Die molekulare Architektur und das Volumen des Elektrodenmaterials unterscheiden sich massiv von heute üblichen Materialien. Außerdem ist Schwefel ein elektrischer Isolator – also ziemlich das Gegenteil dessen, was man sich bei einer Batterie wünscht. „Wir müssen daher wissen, wie man Elektrochemie mit Isolatoren betreibt“, sagt Freunberger. Und wiederholt, was ihm wichtig zu betonen ist: „Wir machen Grundlagenforschung, auch um limitierende Prozesse zu verstehen.“ Natürliche Rohstoffe im Überfluss Am liebsten wären ihm, sich konsequent auf jene Elemente zu beschränken, aus denen die belebte Natur besteht: „Die Mittel der Wahl wären leichte Hauptgruppenelemente, die Elemente der belebten Natur, die in einen globalen Kreislauf eingebunden sind.“ Dazu zählen neben Schwefel beispielsweise Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, alle überall im Überfluss vorhanden, ohne dass sich die Frage kritischer Gewinnung und komplizierter Wiederverwertung stellt. Sauerstoff ist immerhin auch ein Motor jeden Lebens, und wir Menschen benötigen ihn, um die Mitochondrien, die Kraftwerke der Körperzellen, mit Energie zu versorgen. Wäre es nicht reizvoll, die organische Natur zu nutzen, um auch die Schlüsseltechnologien der Energiewende anzutreiben? Forschungsansätze dazu gibt es bereits, unter anderem an der Technischen Universität Wien. Ende April berichtete ein Wissenschafterteam von einer entsprechenden Initiative: Statt Lithium als Ladungsträger verwenden die Forschenden Sauerstoff-Ionen, die Leerstellen in Elektroden aus keramischen Materialien füllen und sich zwischen diesen bewegen. So kann nicht nur auf toxische Stoffe aus heiklen Regionen verzichtet werden, Batterien auf dieser Basis könnten auch nicht brennen oder explodieren.

Wir müssen zum Beispiel wissen, wie man Elektrochemie mit Isolatoren betreibt. Wir machen Grundlagenforschung, auch um limitierende Prozesse zu verstehen. Stefan Freunberger, Elektrochemiker