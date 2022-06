Wie gewinnt man die Menschen für den Klimaschutz, Herr Welzer?

Er gilt als einer der streitbarsten Intellektuellen Deutschlands, der keine Konfrontation scheut. Zuletzt hat er mit der Unterzeichnung des offenen Briefes von Alice Schwarzer gegen Waffenlieferungen an die Ukraine polarisiert. In der aktuellen Tauwetter-Folge geht er mit der Politik ins Gericht, die immer noch nicht verstanden habe, dass die Erderhitzung eine Frage des Überlebens sei. Auch die Klimaszene bekommt ihr Fett ab: deren apokalyptische Szenarien seien kontraproduktiv, weil die Gestaltungsperspektive fehle, sagt Harald Welzer im Gespräch mit Franziska Dzugan und Christina Hiptmayr. Und er erklärt, wofür er die Protestbewegung “Fridays for Future” schätzt und weshalb er die “Letzte Generation” für durchgeknallt hält.