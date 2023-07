Bergsommer 2023: Zehn Touren, die man nicht mehr gehen kann wie früher

Auf dem markanten Felssporn in den Stubaier Alpen droht Felsschlag, wenn der Gipfel vollständig ausapert. Der Stubaier Traditionsgipfel wird in der Sommersaison von lokalen Bergführern nicht mehr begangen.

Wildspitze, der höchste Berg Tirols:

Der Normalanstieg von der Breslauer Hütte über das Mitterkarjoch ist vor allem in den Sommermonaten sehr steinschlaggefährdet. Wer sicherer aufsteigen will nimmt eine Alternativroute über den Rofenkarferner oder wählt den Aufstieg vom Pitztal.

Fluchthorn im Silvrettagebiet:

Bei dem Felssturz am 11. Juni 2023 donnerten eine Million Kubikmeter Stein in die Tiefe, der Gipfel ist nun um 19 Meter niedriger. Das Gebiet ist im Moment nicht begehbar.

Piz Buin:

Der höchste Berg Vorarlbergs wird häufig über die Tuoihütte in der Schweiz bestiegen. Davon wird derzeit abgeraten. Zwar ist die Hütte über eine neue Route erreichbar und deren mehrmonatige Sperre wurde aufgehoben, aber der Bereich westlich davon und weite Gebiete um den Piz Buin sind akut durch Felssturz gefährdet. Dort sind 700.000 Kubikmeter Gesteinsmassen in Bewegung, die in den nächsten Monaten bis Jahren abzubrechen drohen.