"Blackout"-Autor Marc Elsberg: "Man nannte mich Leichentuchwedler"

profil: Am 8. Jänner gab es einen Beinahe-Blackout in Europa. Wie sehr beunruhigen Sie solche Nachrichten?

Elsberg: Der Vorfall zeigt die Schwächen des europäischen Verbundnetzes. Man glaubte wochenlang, das Problem sei in Rumänien entstanden, am Ende war es doch in Kroatien. Das Netz wird immer komplexer, wodurch auch die Kontrolle schwieriger wird. Aber die Sicherheitsmechanismen haben gegriffen, und das ist ein Erfolg.



profil: In Ihrem Buch manipulieren Hacker das Stromnetz. Sollten wir uns davor fürchten?

Elsberg: Natürlich, solche Angriffe passieren permanent. 2015 legten russische Hacker 27 ukrainische Umspannwerke lahm. Alle großen Staaten beherrschen heute diese Art der Konfliktführung. Ein Cyberangriff hätte eine völlig andere Dimension, es könnte Tage oder Wochen dauern, bis das Netz wieder stabil wäre.

profil: Ein Drittel der Österreicher ist sich der Gefahr eines Blackouts nicht bewusst. Ihr Roman hat viele aufgerüttelt.

Elsberg: Stimmt. Jemand nannte mich deswegen einmal einen Leichentuchwedler.