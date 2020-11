Corona-Vorbilder: Warum Finnland, Taiwan und Neuseeland die Pandemie im Griff haben

Mit 46.049 Rugby-Fans war das Eden Stadium in Auckland Ende Oktober voll bis auf den letzten Platz. Die All Blacks, Neuseelands verehrte Nationalmannschaft, gaben dem Publikum allen Grund zum Jubeln: Sie fegten ihre Erzrivalen, die australischen Wallabies, mit einem sensationellen Sieg von 27:7 vom Platz. Die Zuschauer grölten, fielen sich in die Arme, küssten sich. Die Corona-Masken fehlten-ebenso wie die Fans der Wallabies. Neuseeland hat seine Grenzen für Touristen im März dichtgemacht. Heimkehrer und Arbeiter aus dem Ausland müssen ausnahmslos in zweiwöchige Quarantäne, in von der Regierung organisierten Hotels. Einem harten, fünfwöchigen Lockdown im Frühjahr folgten schrittweise Lockerungen, seither verläuft das Leben in dem Inselstaat weitgehend normal.



"Go hard and go early", früh und hart kämpfen, das war von Anfang an das Motto von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern. Unermüdlich predigt sie dieses Mantra seit Ausbruch der Pandemie. Als im August in Auckland ein Covid-Fall auftauchte, den man nicht zurückverfolgen konnte, sperrte Ardern die größte Stadt des Landes binnen 24 Stunden zu. Bis heute weiß man nicht, woher das Virus kam, das in einer Kirche kursiert war und am Ende 170 Menschen infiziert hatte. Nach drei Wochen war der Spuk vorbei, die Metropole mit 1,6 Millionen Einwohnern wieder coronafrei. Am 13. November wiederholte sich das Spiel: Eine 24-jährige Studentin war positiv getestet worden, aber die Beamten des Contact-Tracing konnten den Ursprung der Infektion partout nicht finden. Ein partieller Shutdown zwang 100.000 Menschen ins Homeoffice. Einen Tag später folgte die Entwarnung: Eine Genanalyse des Virus hatte gezeigt, dass sich die junge Frau bei einem bereits bekannten Cluster aus einem Quarantäne-Hotel angesteckt hatte. Die Konsequenz für die Bewohner Aucklands: Seit vergangener Woche müssen sie in öffentlichen Verkehrsmitteln wieder Masken tragen. "Jede noch so kleine Glut im Keim ersticken, das haben wir Neuseeländer verinnerlicht", sagt die Gesundheitssoziologin Annemarie Jutel aus der Hauptstadt Wellington.

"Jacinda", so nennen alle die Premierministerin, habe durch ihr hartes Durchgreifen keinesfalls an Beliebtheit verloren. Mitte Oktober holte Ardern mit ihrer Labour Partei die absolute Mehrheit im Parlament. Gibt es denn gar kein Murren unter den Kiwis, wie sich das Inselvolk selber nennt? "Gejammert wird hier immer, aber Proteste gibt es keine", sagt Soziologin Jutel. Dazu gibt es auch wenig Grund: Die befürchtete Wirtschaftskrise blieb weitgehend aus, die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt auf überschaubare 5,3 Prozent. Nun ist Neuseeland ebenso wie Taiwan eine Insel, deren Grenzen weitaus besser zu kontrollieren sind als jene in Europa. Doch auch auf unserem Kontinent hat es ein Land geschafft, sich erfolgreich gegen das Virus zu stemmen. Finnland leuchtet als einziger Staat Europas nicht rot auf der Corona-Ampel-manche Regionen sind sogar grün eingefärbt. Shoppen ist erlaubt, Bars und Restaurants haben geöffnet, die Kinder gehen in die Schule. Während Österreich mit mehr als 1000 Infektionen pro 100.000 Einwohner ringt, sind es in Finnland gerade einmal 55. Dabei ist es umringt von Staaten mit hohen Infektionszahlen. Russland und Schweden übertreffen Finnland um ein Vielfaches, und sogar Norwegen hat doppelt so viele Fälle.