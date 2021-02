Das Coronavirus-Glossar

Reproduktionsrate/Reproduktionsfaktor (R0): Dieser Faktor gibt an, wie viele Personen im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden. Ist R also gleich 3, steckt eine Person drei andere an, die Krankheit verbreitet sich. Fällt R unter eins, gehen die Erkrankungen zurück. Da es sich um einen Durchschnittswert handelt, kann er nur eingeschränkte Aussagen darüber treffen, wie genau sich die Krankheit verbreitet. Also ob zum Beispiel eine Person sehr viele Menschen anstecken kann, oder viele nur wenige anstecken.