Das perfekte Katzenkot-Aroma: Die Geheimnisse des Luxus-Kaffees

Die Wissenschaft schlug in der Vergangenheit verschiedene Thesen vor, die erklären sollten, wie das angeblich einzigartige Aroma zustandekommt. Nun nahm sich ein Forschungsteam aus den Bereichen Zoologie und Ökologie der Sache neuerlich an und veröffentlichte die Resultate der Ermittlungen im Fachjournal „Scientific Reports“. Die Forschenden analysierten 68 Hinterlassenschaften von Fleckenmusangs und verglichen sie mit Kaffeekirschen, die sie direkt von Pflanzen gepflückt hatten. Derart versuchten sie herauszufinden, welche Veränderungen der Kaffee erfährt, wenn er den Verdauungstrakt der Tiere durchläuft.

Die Wissenschaftergruppe benutzte für ihre Labortests Gaschromatografie und Massenspektromie und stellte auf Basis der Ergebnisse folgende Vermutung auf: Es seien vor allem die Substanzen Capryl- und Caprinsäure, die für das spezielle Arome verantwortlich seien. Die beiden Fettsäuren würden ihre Wirkung entfalten, wenn bestimmte Darmbakterien der Schleichkatzen Kaffeebohnen mithilfe verschiedener Enzyme verdauen und fermentieren.

Im Sinne des Tierwohls

Eine bloße wissenschaftliche Spielerei seien die jüngsten Analysen nicht, sagen die Wissenschafter: Die Erkenntnisse könnten auch helfen, künftig Tierleid zu vermeiden. Denn um den exklusiven Kaffee herzustellen, werden Schleichkatzen in manchen Regionen unter ziemlich fragwürdigen Bedingungen in Käfigen gehalten, wo sie aufgrund sehr einseitiger Ernährung häufig vorzeitig versterben. Die Identifizietung der wichtigsten chemischen Zutaten für das spezielle Aroma könnte die Möglichkeit bieten, den teuren Kaffee künstlich herzustellen.

Einige Kollegen der Forschenden bezweifeln allerdings, ob das so einfach gelingt. Zwar sei durchaus plausibel, dass die beiden Fettsäuren bedeutenden Einfluss auf den Geschmack hätten – dennoch könnte es gut sein, dass eine Vielzahl weiterer chemischer Komponenten ebenfalls eine wichtige Rolle spiele. Dies sei ein häufig beobachtetes Phänomen: Einige wenige isolierte Stoffe hätten oft nicht denselben Effekt wie die das komplexe Zusammenspiel vieler Substanzen in der Natur.

So dürfen jene Genießer, die ein Faible für den Luxuskaffee haben, zumindest in naher Zukunft weiterhin darauf vertrauen, Espresso aus echtem Katzenkot zu schlürfen.