Das perfekte Katzenkot-Aroma: Die Geheimnisse des Luxus-Kaffees
Wenn Naturwissenschafter die Geheimnisse kulinarischer Genüsse ergründen, ist ihnen die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit sicher. So formulierten Physiker das optimale Schweinsbratenrezept und stritten über die korrekte Spaghetti-Kochzeit. Chemiker identifizierten die beste Mikrobenkomposition für die Herstellung verschiedener Käsesorten, und erst kürzlich ermittelten Forschende am Institute of Science and Technology Austria in Experimenten, wie man die perfekte Pasta-Sauce zubereitet – wofür soeben ein Ig-Nobelpreis vergeben wurde, eine Auszeichnung für Forschung, die zuerst zum Lachen, dann aber zum Nachdenken anregt.
Und nun widmete sich die Wissenschaft dem teuersten Kaffe der Welt, wie soeben das Fachjournal „Nature“ berichtete: Das exklusive Gebräu stammt aus Indonesien, heißt Kopi Luwak, soll besonders mild und etwas nussig schmecken, eine Erinnerung an Schokolade wecken und kostet gut 1000 Euro pro Kilogramm.
Luxus-Exkremente
Dabei ist die Herstellungsmethode eigentlich nicht dazu angetan, die Gaumennerven augenblicklich in Verzückung geraten zu lassen: Denn der Kaffe wird aus den Exkrementen einer asiatischen Schleichkatzenart gewonnen. Diese Fleckenmusangs (Paradoxurus hermaphroditus) ernähren sich vorzugsweise von reifen Kaffeekirschen, den Früchten der Kaffeepflanze. Wenn sie diese ausscheiden, werden sie gesammelt, gründlich gereinigt, geröstet – und als Kaffespezialität verkauft. Doch warum schmeckt der Kaffee aus Katzenkot so vorzüglich?
Die Wissenschaft schlug in der Vergangenheit verschiedene Thesen vor, die erklären sollten, wie das angeblich einzigartige Aroma zustandekommt. Nun nahm sich ein Forschungsteam aus den Bereichen Zoologie und Ökologie der Sache neuerlich an und veröffentlichte die Resultate der Ermittlungen im Fachjournal „Scientific Reports“. Die Forschenden analysierten 68 Hinterlassenschaften von Fleckenmusangs und verglichen sie mit Kaffeekirschen, die sie direkt von Pflanzen gepflückt hatten. Derart versuchten sie herauszufinden, welche Veränderungen der Kaffee erfährt, wenn er den Verdauungstrakt der Tiere durchläuft.
Die Wissenschaftergruppe benutzte für ihre Labortests Gaschromatografie und Massenspektromie und stellte auf Basis der Ergebnisse folgende Vermutung auf: Es seien vor allem die Substanzen Capryl- und Caprinsäure, die für das spezielle Arome verantwortlich seien. Die beiden Fettsäuren würden ihre Wirkung entfalten, wenn bestimmte Darmbakterien der Schleichkatzen Kaffeebohnen mithilfe verschiedener Enzyme verdauen und fermentieren.
Im Sinne des Tierwohls
Eine bloße wissenschaftliche Spielerei seien die jüngsten Analysen nicht, sagen die Wissenschafter: Die Erkenntnisse könnten auch helfen, künftig Tierleid zu vermeiden. Denn um den exklusiven Kaffee herzustellen, werden Schleichkatzen in manchen Regionen unter ziemlich fragwürdigen Bedingungen in Käfigen gehalten, wo sie aufgrund sehr einseitiger Ernährung häufig vorzeitig versterben. Die Identifizietung der wichtigsten chemischen Zutaten für das spezielle Aroma könnte die Möglichkeit bieten, den teuren Kaffee künstlich herzustellen.
Einige Kollegen der Forschenden bezweifeln allerdings, ob das so einfach gelingt. Zwar sei durchaus plausibel, dass die beiden Fettsäuren bedeutenden Einfluss auf den Geschmack hätten – dennoch könnte es gut sein, dass eine Vielzahl weiterer chemischer Komponenten ebenfalls eine wichtige Rolle spiele. Dies sei ein häufig beobachtetes Phänomen: Einige wenige isolierte Stoffe hätten oft nicht denselben Effekt wie die das komplexe Zusammenspiel vieler Substanzen in der Natur.
So dürfen jene Genießer, die ein Faible für den Luxuskaffee haben, zumindest in naher Zukunft weiterhin darauf vertrauen, Espresso aus echtem Katzenkot zu schlürfen.