Der Aufschneider: Prozess gegen Wiener Urologen

Anfangs wollte es nicht recht klappen. Das Missgeschick trat beim Sex mit neuen Partnerinnen auf, wenn der junge Niederösterreicher dabei ein Kondom benutzte: In solchen Situationen hatte er Erektionsprobleme. Diese verflüchtigten sich zwar stets, dennoch suchte der Mann, 1984 geboren, ärztlichen Rat. Google empfahl ihm einen Urologen: Ralf Herwig, der sich gerne mit einem Professorentitel und bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen schmückt. Wer nach seinem Namen sucht, gewinnt den Eindruck, mit einer weltläufigen Persönlichkeit konfrontiert zu sein, die ihr Wirken auch extensiv auf Websites und in YouTube-Videos bewirbt. Man findet Adressen in Wien, in Baden, und selbst in Dubai ordiniert er als Experte für Urologie, Andrologie und männliche Infertilität.

So einem Fachmann vertraut man gerne, und das tat auch der Niederösterreicher, der Herwigs Privatordination in der Wollzeile am 30. November 2016 aufsuchte. Es war der Beginn einer folgenreichen Geschichte: für den Patienten, der nun als 36-Jähriger statt an gelegentlicher Erektionsschwäche an lebenslanger Impotenz leidet; und für Ralf Herwig, der sich ab Freitag dieser Woche einem Strafprozess in Wien stellen muss – nicht nur wegen dieses Patientenfalles, sondern wegen der Geschichten von fünf Geschädigten. Zwei dieser Personen können nicht mehr aussagen: Sie haben nach Behandlungen durch Herwig Selbstmord begangen. Die Staatsanwaltschaft Wien legt Herwig nun zur Last: das Verbrechen der Körperverletzung mit Dauerfolgen, das Verbrechen der schweren Körperverletzung, das Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung sowie das Vergehen des schweren Betruges.

...

Lesen Sie die ganze Geschichte in der aktuellen Printausgabe oder als E-Paper!