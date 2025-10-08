Donald Trumps Medizin-Mythen: Die Rechten und ihre Autismus-Panik

Umgehend kam ein Aufschrei der gesamten Fachwelt, aus der Medizin und Wissenschaft ebenso wie von Verbänden, die sich für die Interessen und Bedürfnisse autistischer Menschen engagieren. Die Replik lautete: Trumps Aussagen seien in jeder Hinsicht falsch und würden jeglicher faktischer Grundlage entbehren. Und es sei gemeingefährlich, Fiebererkrankungen bei schwangeren Frauen nicht zu behandeln. Denn im Gegensatz zu Paracetamol seien Fieber und Infektionen tatsächlich ein nachgewiesener Risikofaktor für Autismus.

Trumps drängende Appelle an werdende Mütter sorgten für Schlagzeilen und Entrüstung in Fach- wie auch Publikumsmedien: „Nehmen Sie es nicht, wenn Sie schwanger sind. Nehmen Sie nicht Tylenol.“ Tylenol ist einer jener Markennamen, unter denen Schmerzstiller mit dem Wirkstoff Paracetamol in den USA vertrieben werden, und Trump riet vehement davon ab, weil das Präparat angeblich das Autismus-Risiko erhöhe. Stattdessen empfahl er im Fall von Fieber oder Infektionen: „Stehen Sie es durch.“

Wiederholt stellte der US-Präsident, genau wie sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., deren Befunde infrage und widersprach breiter Evidenz mit alternativen Erklärungen, zuletzt vorvergangene Woche. Da machte Trump, assistiert von Kennedy, die Einnahme des Schmerzmittels Paracetamol während der Schwangerschaft für den vermeintlich enormen Anstieg und eine „Epidemie“ von Autismus-Fällen verantwortlich.

Sehr wahrscheinlich begann alles mit Andrew Wakefield: die unbelegten Behauptungen, die falschen Verdächtigungen, die unzulässigen Schlussfolgerungen. Vieles deutet darauf hin, dass es Wakefield war, der Donald Trump mit einer fixen Idee infizierte: mit der vermutlich unverrückbaren Überzeugung, dass Autismus andere Ursachen hat als von der Wissenschaft auf Basis jahrzehntelanger Forschung dargestellt.

Was Trump losgetreten habe, sei „in mancher Hinsicht die verrückteste Debatte über Autismus, die ich je gehört habe“, sagte Helen Tager-Flusberg, Gründerin der Coalition of Autism Scientists, zur „New York Times“. Es zeige sich zudem klar, dass Trump und seine Mitstreiter nicht das geringste Fachwissen zum Thema besäßen. Besessen von Autismus Doch woher rührt, wie Kritiker formulierten, die „Besessenheit“ Trumps und Kennedys in Bezug auf Autismus? Tatsächlich ist die beinahe verbissene Suche nach angeblich verborgenen, von der etablierten Wissenschaft vernachlässigten oder gar verschwiegenen Auslösern ein wiederkehrendes Motiv. Erst im April war Kennedy mit einer großspurigen Ankündigung vor die Presse getreten: Bis September werde man die wahren Hintergründe von Autismus erhellt haben. Forschende, die seit Jahrzehnten die Auslöser dieser Entwicklungsstörung ergründen, wunderten sich, dass Kennedy schon im Frühjahr sicher sein konnte, lediglich ein halbes Jahr später letztgültige, solide Belege liefern zu können. Pünktlich kam die Beschuldigung von Paracetamol, womit es in Trumps und Kennedys Weltbild nun einen zweiten Missetäter gibt – zusätzlich zu Impfungen, gegen die die beiden US-Politiker in der Vergangenheit hauptsächlich zu Felde zogen (wobei Trump auch diesmal nicht auf seine Klage verzichtete, dass Kleinkinder angeblich mit bis zu 80 Impfungen vollgepumpt würden). Spätestens an diesem Punkt kommen Andrew Wakefield und sein Beitrag zu Trumps Überzeugung ins Spiel. Wakefield, 68, arbeitete als Chirurg in London, bevor er sich dem Thema Autismus widmete und darauf eine bemerkenswerte Karriere gründete. Im Jahr 1998 publizierte er im Fachjournal „The Lancet“ eine nur fünfseitige Studie, die die Vermutung äußerte, die Dreifachimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) könnte Autismus begünstigen, weil sie das Immunsystem überfordere. Dafür waren lediglich zwölf Fälle autistischer Kinder untersucht worden – viel zu wenige, um daraus solide Evidenz ableiten zu können.

Doch die Arbeit war nicht nur schwach und kümmerlich, sie war, wie sich später herausstellte, eine glatte Fälschung. Wakefield hatte eine halbe Million Euro von Anwälten erhalten, die Eltern vermeintlich impfgeschädigter Kinder vertraten und Pharmaunternehmen verklagen wollten. Weiters ließ sich nachweisen, dass einige der zwölf Kinder schon Autismussymptome gezeigt hatten, bevor sie geimpft wurden. Kurz: Wakefields Studie war schlicht Wissenschaftsbetrug. Schließlich zog „The Lancet“ die Studie zurück, und Wakefield erhielt Berufsverbot in England. Er übersiedelte in die USA und stieg zum Superstar der Antivaxxer auf, avancierte zum Übervater der globalen Impfgegnerbewegung und trommelte seine Falschbehauptung so lange, bis sie in den Köpfen vieler Menschen hängen blieb, vermutlich unauslöschlich für alle Zeit: Die Masernimpfung verursacht Autismus. Der Guru aller Impfgegner Fortan trat er wie ein Sektenguru auf, hielt Vorträge in weißen, wallenden Gewändern, betrieb Antivaxxer-Merchandising, eroberte dank einer Liaison mit dem Model Elle McPherson die Klatschspalten und flutete ab Beginn der Coronaviruspandemie die sozialen Medien mit Fake News über Impfungen. Die Verbindung zu Donald Trump existiert mindestens seit Jänner 2016, als dieser Wakefield zur Feier seiner ersten Amtseinführung einlud – und sich äußerst angetan von den verqueren Thesen des früheren Arztes zeigte. Aber genügt die Begeisterung Trumps für den britischen Blender und Scharlatan, reicht sein Faible für die Verschwörungserzählungen des Mannes, der sich als Outlaw des Medizinsystems inszenierte, um zu erklären, warum er – genau wie Robert Kennedy – dauerhaft und hartnäckig am Thema Autismus festhält? Oder gibt es zusätzlich ideologische, weltanschauliche Gründe, die ihm Wakefields Ideen attraktiv erscheinen lassen und ihn dazu bewegen, wiederkehrend in Opposition zu akzeptierten Expertenmeinungen zu treten? Gründe vielleicht, die er mit Vertretern anderer rechtspopulistischer Parteien teilt? Kann es sein, dass das Symptombild Autismus speziell im rechten Segment bestimmte Geisteshaltungen und Emotionen hervorruft?

Auch diese Fragen wurden in den vergangen Tagen diskutiert, doch zunächst gilt es nochmals und etwas ausführlicher festzuhalten: Trump und Kennedy haben nicht diskurswürdige Beiträge zu einer offenen und anhaltenden wissenschaftlichen Debatte geliefert. Was sie über Autismus sagen, ist schlicht unwahr. Dass die Masernimpfung in keinerlei Verbindung damit steht, ist längst erwiesen. Nach Wakefields manipulierter Mini-Studie wurde vielfach im Rahmen sehr großer Studien mit vielen tausend Kindern und Erwachsenen überprüft, ob Autismus bei geimpften Personen gehäuft auftritt. Keine der zahlreichen großen Arbeiten fand einen solchen Zusammenhang. Mangelhafte Studien Ziemlich ähnlich stellt sich die Sachlage bei Paracetamol dar. Zwar würden Mediziner besonders Schwangeren generell dazu raten, so wenige Medikamente wie möglich einzunehmen. Doch im Bedarfsfall – beispielsweise bei von Fieber begleitenden Infektionen – gilt Paracetamol aufgrund des vergleichsweise günstigen Spektrums an Nebenwirkungen als Mittel der Wahl. Ob der Wirkstoff Autismus begünstigen kann, untersuchten Forschende in der Vergangenheit ebenfalls intensiv. Ein paar kleinere Studien fanden tatsächlich Indizien dafür. Allerdings: Abgesehen von der geringen Größe hatten einige diese Arbeiten methodische Mängel. So ist ja Fiebersenkung ein Hauptgrund für die Einnahme von Paracetamol. Die in diesen Studien beobachteten Personen waren also sowohl Konsumenten des Medikaments als auch Fieberpatienten. Doch welcher der beiden Faktoren führte zu höheren Autismusraten? Eine saubere Trennung der möglichen Einflüsse konnten die Arbeiten nicht leisten. Große und somit deutlich solidere Studien mit bis zu 2,5 Millionen Personen fanden hingegen keinen Effekt von Paracetamol auf die Entwicklung von Autismus. Beziehungsweise: Eine davon wies einen winzigen statistischen Anstieg von 0,09 Prozentpunkten aus – der allerdings prompt verschwand, sobald man einen weiteren Faktor berücksichtigte: die Genetik. Und die Genetik ist – in scharfem Kontrast zu Kennedys Forderung, man solle genetische Einflüsse nicht mehr erforschen – der mit Abstand wichtigste Treiber für Autismus. Es besteht Einigkeit, dass die Entwicklungsstörung zu 60 bis 90 Prozent genetisch bedingt ist, wobei mittlerweile zahlreiche Gene identifiziert wurden, die eine Rolle spielen dürften. Hinzu kommen Umwelteinflüsse, von denen der wichtigste nach gängiger Ansicht Elternschaft in höherem Alter ist (was letztlich freilich wieder genetische Wurzeln hat). Diskutiert werden weiters Umweltschadstoffe. Auf Paracetamol als Auslöser deutet jedenfalls keine Evidenz hin. Doch woher rührt dann der angeblich massive Anstieg von Autismus-Fällen, von dem Donald Trump spricht und den er als „schreckliche, schreckliche Krise“ bezeichnet, die früher nicht existiert habe? Wie kam es, in Kennedys Worten, zur gegenwärtigen „Epidemie“?

