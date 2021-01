FFP2-Masken: Halten sie einen Tag auf der Skipiste durch?

FFP2-Masken im Prüfgerät

Der Linzer Mechatroniker Werner Baumgartner ist täglich mit Fragen wie dieser konfrontiert. Er hat mit seinem Team an der Johannes Kepler Uni ein Gerät entwickelt, das binnen Minuten feststellt, ob ein Mund-Nasen-Schutz etwas taugt oder nicht. Baumgartner nimmt besagte Maske, der die Krankenpflegerin misstraut, und schneidet einen kreisrunden Fleck von zwei Zentimetern Durchmesser heraus. Er legt ihn in ein rundes Plastikgefäß, das er auf die Öffnung einer gewöhnlichen E-Zigarette steckt. Die Idee ist ihm vor einigen Wochen bei einem Feierabendbier gekommen. "Die Tröpfchen, die eine E-Zigarette beim Paffen erzeugt, haben mit einem Durchmesser von 300 Nanometern die ideale Aerosolgröße", sagt Baumgartner. Hinter dem Maskenteil platziert er einen mit Aktivkohle gefüllten Zylinder, danach eine gewöhnliche 50-Milliliter-Spritze. Nun zieht er am Schaft der Spritze und simuliert damit den Zug an der E-Zigarette. Anschließend wiegt er die Aktivkohle auf einer Feinwaage. Ein weiterer Durchgang ohne das Filterplättchen aus der Maske zeigt: Das dünne Gewebe aus China hält, was es verspricht, und filtert 95 Prozent der Aerosole heraus. "Die Dicke des Materials sagt nichts über die Wirkung einer Maske aus",sagt Baumgartner.