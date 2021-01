FFP2-Masken: Worauf ist beim Kauf zu achten?

Österreich erlebt ab Montag eine neue Masken-Landschaft. Denn ab sofort sind für alle ab 14 Jahren die höherwertigen FFP2-Masken im Handel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Dienstleistern wie Kfz-Werkstätten sowie in Ordinationen verpflichtend zu tragen. Ausgenommen sind Schwangere und Personen, denen der entsprechende Schutz aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist.

FFP2-Masken für den Bau entwickelt

FFP2-Masken wurden eigentlich für den Bau entwickelt, sie sollen mehr als 94 Prozent der Partikel und Aerosole aus der Luft filtern. In China heißen Masken dieser Dichte KN95, in den USA N95. Im Idealfall haben die Masken eine CE-Kennzeichnung mit einer vierstelligen Nummer, die auf das Prüfinstitut in Europa hinweist. In Österreich sind auch Corona-Pandemie-Atemschutzmasken (CPA), die ein beschleunigtes Testverfahren durchlaufen haben, für medizinisches Personal zugelassen. Mit diesem konnten heimische Hersteller im Frühling schnell in Produktion gehen, aber auch chinesische Modelle können somit legal verkauft werden.