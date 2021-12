Gentechnik: Wie leben die ersten CRISPR-Kinder?

10. Juni 2017, Shenzen, China: Zwei Paare nehmen Platz an einem großen hölzernen Konferenztisch der Southern University of Science and Technology (SUSTech). Die beiden haben dasselbe Problem: Sie können nicht auf natürlichem Weg schwanger werden und wollen es mit künstlicher Befruchtung versuchen. Zu ihnen setzen sich der damals 33-jährige Biophysiker He Jiankui und ein enger Mitarbeiter; ein weiterer Kollege filmt das Gespräch mit einer Videokamera. „Wir wollen Ihnen einige ernste Dinge sagen, die Ihnen Angst machen könnten“, beginnt He und erklärt den vier potenziellen Versuchsteilnehmern zuerst die künstliche Befruchtung. Weil die beiden Väter in spe HIV-positiv sind, sollen ihre Spermien vorab behandelt werden, sodass die Kinder gesund geboren werden können.



Auf den entscheidenden Punkt kommt He erst im Laufe des 50 Minuten dauernden Treffens zu sprechen. Er führt die beiden Paare durch die Formulare einer Einverständniserklärung, deren Überschrift irreführend ist: „Das Forscherteam startet hiermit die Entwicklung einer AIDS-Impfung.“ Was He wirklich will, steht im Kleingedruckten und ist so formuliert, dass es ein Laie kaum verstehen kann, wie ein Schweizer Ethiker später feststellen wird. He Jiankui erklärt sein Anliegen immerhin mündlich. Er will die im Reagenzglas entstandenen Embryonen manipulieren, sie den beiden ihm gegenübersitzenden Frauen einpflanzen und so die weltweit ersten gentechnisch veränderten Babys zur Welt bringen. In seinem Labor sollen HIV-resistente Menschen entstehen. Ihr genetischer Bauplan soll ihnen das Schicksal ihrer Väter ersparen. Die zukünftigen Eltern lassen sich überzeugen, und am Ende willigen sie ein.