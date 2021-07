Ist das "Havanna-Syndrom" nun auch in Wien angekommen?

Sind tropische Zikaden oder doch konzentrierte Mikrowellen die Ursache für die Symptome?

Allan Sanborn, Biologe an der Barry Universität in Miami, staunte nicht schlecht, als eines Tages das FBI vor seiner Tür stand. Die vier Agenten hatten eine brennende Frage an den ausgewiesenen Insektenexperten: Könnten tropische Zikaden empfindlichen Diplomatenohren zugesetzt haben? Sie spielten Sanborn Tonaufnahmen vor. Sie waren von schlechter Qualität, manche kürzer, manche länger, aber alle in derselben Frequenz und mit demselben Zirpen darauf. "Es gab drei Möglichkeiten: Grillen, Zikaden oder Heuschrecken. Für mich klang es wie Zikaden", sagte Sanborn. Diese hätte man den Diplomaten allerdings in den Gehörgang stopfen müssen, um tatsächlich Schäden anzurichten, setzte der Forscher den FBI-Agenten auseinander. Er habe ihnen noch einige seiner Studien mitgegeben, anschließend aber nie wieder etwas von ihnen gehört, wie er später Journalisten erzählte.



Könnte es gar ein Versehen gewesen sein, eine neue Abhörmethode der Kubaner, die schiefgegangen war? Eher nein, erklärten frühere Geheimdienstler. Das irritierende Geräusch war vor allem nachts zu Hause und in Hotelzimmern aufgetaucht. Agenten daheim abzuhören, ist ein besonders aufwendiges Unterfangen, das man nur bei sehr wichtigen Einzelpersonen praktiziere, niemals aber in so großem Umfang. "Am Ende hat man einen Haufen Müll auf Band. Man muss sich durch Ehestreitigkeiten, Babygeschrei, Hundegebell und Stimmen aus dem Fernseher wühlen", sagte der ehemalige CIA-Agent Charles S. Faddis dem Aufdeckerportal ProPublica.



Schallwellen und Viren hatten Experten als Ursache ebenfalls relativ schnell ausgeschlossen, also stürzte sich die Medizinerin Beatrice Golomb auf Studien über die Folgen von konzentrierten Mikrowellen auf das menschliche Gehirn. Der New Yorker Neurologe Allan H. Frey hatte den Mikrowelleneffekt 1961 in einem Experiment mit Menschen nachgewiesen: Gepulste Hochfrequenzstrahlung, direkt auf die Schläfen gerichtet, kann im Bereich von 2,4 bis 10.000 Megahertz Geräusche im Ohr auslösen. Die Mechanismen dahinter sind nicht eindeutig geklärt. Vermutet wird, dass Mikrowellen die Temperatur im Gehirn minimal, aber sehr schnell erhöhen und eine akustische Druckwelle im Innenohr erzeugen (siehe Grafik). Das Phänomen heißt nach seinem Entdecker Frey-Effekt. "Alles passt bis ins Detail: Die Geräusche wurden von manchen Diplomaten gehört, von anderen nicht; die Geräusche wurden unterschiedlich wahrgenommen, als Zirpen, Läuten oder Schaben; manche beschrieben laserartige Beschallung und fühlten sich verfolgt", schreibt Forscherin Golomb. Auch die Folgeschäden stimmten mit anderen Mikrowellenstudien überein.

Mikrowellen als Hauptverdächtige?

Ein Manko hat Golombs Bericht, wie sie selbst einräumte: Sie kannte die Beschwerden selbst nur aus den Medien und hatte nie einen der Betroffenen persönlich gesehen. Doch auch Neurologe Smith, der alle Opfer untersucht hatte, bezeichnet Mikrowellen in einem Interview als "Hauptverdächtige". Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht: "Wir stehen vor einer einzigartigen Konstellation von Symptomen ohne eine klare Ursache", sagte Charles Rosenfarb, Chefmediziner des Außenministeriums, vorvergangene Woche.



Nun versuchen die Amerikaner, die unbekannte Waffe nachzubauen. In der Kirtland Air Force Base in New Mexico experimentieren Militärs mit hochpotenten Lasern, elektromagnetischen Impulsen und Mikrowellen. Wie könnte ein Gerät aussehen, das Mikrowellen in hoher Intensität bündelt? Über welche Distanzen hinweg könnte es Schaden anrichten?



"So eine Waffe wäre nicht gänzlich denkunmöglich", sagt Wolfgang Bösch, Leiter des Instituts für Hochfrequenztechnik der Technischen Universität Graz. Er ist jedoch skeptisch wegen der großen Leistung, die sie benötigen würde, um die hohe Strahlung tatsächlich durch Mauern oder Fenster zu schicken. "Dafür bräuchte man mindestens einen Kleinbus voll Equipment", so Bösch. Dazu passt immerhin die Beobachtung einer Ehefrau eines US-Diplomaten. Sie befand sich in ihrem Haus an der Küste Havannas, als lautes Fiepen ertönte. Sie lief von Zimmer zu Zimmer, um die Quelle zu finden, schließlich schaute sie aus dem Fenster: Vor dem Haus stand angeblich ein Van, der in diesem Moment davonraste -und mit ihm das schreckliche Geräusch.