Hirnforscher Haynes: „Geheime Gedanken gibt es nicht“

profil: Können Sie Gedanken lesen?

Haynes: Viele Menschen glauben, in ihrem Kopf ein geheimes Kämmerchen zu haben, in das niemand von außen sehen kann. Darin verstecken sie zum Beispiel den Neid auf den erfolgreicheren Kollegen oder die Eifersucht auf einen Nebenbuhler. Tatsächlich kann man solchen Gedanken sehr wohl auf die Spur kommen, indem man jemanden in einem Kernspintomografen untersucht.



profil: Wie geht das?

Haynes: Man muss wissen, wonach man sucht. Jedes Gehirn hat quasi eine individuelle Sprache, die der Computer verstehen lernen muss. Wenn ich und Sie neidisch sind, sehen die Muster in unseren Gehirnen zwar ähnlich aus, aber nicht identisch. Trainiere ich also den Computer auf das Muster Ihres Neides und zeige Ihnen dann Bilder von Ihren Kollegen, kann ich erkennen, auf wen Sie neidisch sind. Man kann übrigens nicht nur Gefühle lesen, sondern auch sprachliche Gedanken, visuelle Erlebnisse oder Erinnerungen.



profil: Was ist mit politischen Einstellungen?

Haynes: Auch das ist möglich. Wir zeigten Probanden Politikerfotos und Logos von CDU und SPD. Wir konnten sowohl ablesen, ob jemand eine bestimmte Partei mochte, einen bestimmten Politiker oder beide. Wir hatten eine Trefferquote von etwa 80 Prozent, das ließe sich aber noch steigern.