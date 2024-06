Hochwasser-Katastrophe: Wie die Katwarn-App des BMI versagte

„Im Norden von Graz und Deutschfeistritz wurde Zivilschutzalarm ausgegeben. Die Autos türmen sich nach Unwettern, und die Sirenen sind im Dauerton. Die App: Alles chillig! Keine Warnung in ganz AT.“ Einige User der Katastrophen-App Katwarn waren zu Recht irritiert. Was war da schiefgelaufen? Beim Innenministerium ist man sich keiner Schuld bewusst: „Ob für ein Ereignis Katwarn ausgelöst wird und, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, für welches Gebiet und mit welchem Inhalt, liegt immer im Ermessen der jeweils zuständigen Behörde. Details, wann, welche und nach welchen Kriterien Warnungen für Ereignisse übermittelt werden, wären daher bitte bei den Behörden/Ländern zu erfragen“, heißt es aus dem Ressort von Gerhard Karner (ÖVP).

Vorwurf aus der Steiermark: Erinnerungslücken beim BMI

Aus der Steiermark erreichte profil folgende Stellungnahme: „Offensichtlich ist dem Innenministerium die seinerzeitige Vereinbarung, wonach Unwetterwarnungen direkt von der ZAMG einzumelden sind, nicht mehr erinnerlich, was mit zahlreichen Personalwechseln in der zuständigen Organisationseinheit zusammenhängen könnte“, schreibt Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung des Amts der Steiermärkischen Landesregierung. „Alle in der Vergangenheit ausgesendeten Katwarn-Warnungen im Zusammenhang mit Unwettern wurden nach kurzer, vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme mit der Landeswarnzentrale von der ZAMG bzw. GeoSphere ausgelöst. Warum dies am 08.06.2024 in der Steiermark nicht der Fall war, kann von uns nicht beantwortet werden“, so Eitner.