brodnig: Twitter, Wissenschaft und Humor

Wir leben in Zeiten, in denen viele Gerüchte, Verschwörungstheorien und Falschmeldungen kursieren. Um nicht auf so etwas hineinzufallen, kann man natürlich sachliche Faktenchecks lesen. Manchmal ist aber auch Humor ein geeignetes Mittel der Aufklärung. Gut macht das zum Beispiel die deutsche Medizinerin Natalie Grams auf Twitter. Sie nimmt wilde Spekulationen und wissenschaftsfeindliche Positionen gerne aufs Korn. Beispielsweise schrieb Grams im Frühjahr auf Twitter: "Meine Lieblingsfächer damals im Medizinstudium waren (wie übrigens bei AlLeN Ärztïnnen):1. Anatomie 2. Pharmakologie 3. Psychologie 4. Neurologie 5. Wie man, das Volk' anlügt, um Gedankenkontrolle durch Impfstoffe und Mikrochips zu vertuschen 6. Notfallmedizin 7. Immunologie".