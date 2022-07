Vorstellungskraftakt: Wie Peter Higgs das Higgs-Boson entdeckte

Higgs ging wohl ähnlich vor. Viel weiß man nicht über den heute 93-Jährigen, der als schüchtern gilt, weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar sein soll und angeblich von zu Hause flüchtete und in einem Pub untertauchte, als 2013 ruchbar wurde, dass er einen Physik-Nobelpreis erhalten sollte. Sicher ist, dass er 1964 eine Idee formulierte, eigener Aussage zufolge die einzig bedeutende, die er je hatte: Higgs postulierte ein Feld, das sich zugleich als Teilchen manifestiert, ähnlich wie ein Photon Welle und Lichtteilchen zugleich sein kann. Solch ein Boson müsse existieren, so Higgs, sonst wäre das Standardmodell lückenhaft.

Forschende ließen in Teilchenbeschleunigern Elementarpartikel aufeinanderkrachen, um im Teilchenschrott das gesuchte Boson aufzuspüren – die längste Zeit vergeblich, weil es nur bei jeder milliardsten Kollision entsteht und kurzlebig ist. Das „gottverdammte Teilchen“ schien die Fachwelt zum Narren zu halten. Nie also sprach also ein Physiker von einem „Gottesteilchen“.

Anfang Juli 2012 glückte dann, fast 50 Jahre nach der theoretischen Vorhersage, der Nachweis am CERN. Natürlich sind nach wie vor viele Fragen offen – darunter jene, wie das Higgs-Boson im Detail beschaffen ist und ob es zur Erklärung der Dunklen Materie beitragen könnte. Aber der experimentelle Beleg ist ein triumphaler Nachweis für die geistige Leistung der Generation Higgs: dass sich die Natur manchmal tatsächlich genau so verhält, wie es vom Menschen erdachte Theorien prognostizieren.