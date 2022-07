Außerhalb Österreichs ist die Kunst häufig schon ein Stück weiter. In dem breitenwirksamen Hollywoodstreifen „Don’t look up“ mit Meryl Streep und Leonardo DiCaprio rast ein Komet auf die Erde zu, was die Menschheit allerdings nicht wahrhaben will. Gemeinhin wird der Film als Allegorie auf die Klimakrise gesehen. In der dänischen Netflix-Serie „Borgen“ kämpft die Außenministerin mit einer sehr aktuellen Frage: Soll sie das auf Grönland gefundene Öl fördern lassen, um Einnahmen in Milliardenhöhe zu lukrieren, oder ist das in Zeiten des Klimawandels völlig verfehlt?

Vergangenen Mai brachte das renommierte Nederlands Dans Theater in Den Haag mit „Figures in Extinction“ eine monumentale Choreografie auf die Bühne, die das Artensterben thematisierte. In der Inszenierung der kanadischen Choreografin Crystal Pite und des britischen Regisseurs Simon McBurney führten 22 Tänzer in einem eindrucksvollen Reigen die ausgestorbenen Tiere und Pflanzen der letzten 100 Jahre dem Publikum ins Bewusstsein. Dabei stützten sie sich auf ein reichhaltiges Spektrum an Quellenmaterial, von den Geräuschen schmelzender Eiskappen bis hin zu den lauten Rufen der Klimawandelleugner. „Die mit eindeutiger Körpersprache übermittelten Argumente werden erschreckend einsichtig gemacht“, schrieb ein Rezensent.

Die 2015 gegründete „Climate Change Theatre Action“ wiederum ist eine weltweite Reihe von Lesungen und Aufführungen von Theaterstücken zum Thema Klimawandel, die alle zwei Jahre zeitgleich mit den Klimakonferenzen der Vereinten Nationen stattfinden. Auch das Schauspielhaus Graz zeigte bereits einige dieser Produktionen.