Woher aber kommt der Hunger des Menschen nach Körperkontakt? „Viele Spezies nutzen ihn, um sich gegenseitig Wärme zu spenden. Dieser einfache Überlebensinstinkt könnte auch beim Menschen der Ursprung gewesen sein, der schließlich zu sozialem Verhalten führte“, sagt Packheiser von der Ruhr-Uni Bochum. Berührungen tun nicht nur dem Individuum gut, sie fördern auch zwischenmenschliche Beziehungen und beeinflussen sogar Gruppen positiv. In Freundeskreisen , in denen man einander regelmäßig umarmt, herrscht weniger Aggression.

Bei Säuglingen fand Packheiser aber sehr wohl einen Unterschied. „Die Berührung der Eltern wirkt signifikant besser als die von Pflegepersonen“, sagt der Forscher. Die Studien mit Neugeborenen zeigten, wie essenziell der Körperkontakt ist: Babys, die von Anfang an auf die Brust gelegt, in den Armen gewiegt und herumgetragen werden, legen um 20 bis 30 Prozent mehr Gewicht zu als ihre Altersgenossinnen. Für manche Neugeborene und vor allem Frühchen können Berührungen den entscheidenden Unterschied machen zwischen Leben und Tod.

Sportlerinnen und Sportler umarmen sich besonders häufig und heftig – und das hat einen Grund, wie Michael W. Kraus und Cassy Huang von der University of California herausfanden. Sie beobachteten während der Saison 2008/09 alle 30 US-Teams der National Basketball Association (NBA) und ihre 294 Spieler. Kraus und Huang legten zwölf Kategorien fest, darunter High Five, Schulterklopfen, Fauststöße, Kopfstreicheln, Gruppenumarmung, volle und halbe Umarmungen. Die Hypothese der Forschenden: Jene Spieler und Teams, die sich vor Beginn der Saison häufiger berührten, würden am Ende besser abschneiden. Denn der regelmäßige Körperkontakt steigere die Kooperation zwischen den Spielern, das gegenseitige Vertrauen und damit die Leistung.

Welche Steicheleinheiten am effektivsten sind

Wie lange aber sollte man einander umarmen, um einen positiven Effekt zu haben? In den Studien, die Julian Packheiser analysierte, dauerten die Berührungen im Schnitt 20 Minuten. Doch die Zeitspanne beeinflusste das Ergebnis nicht wesentlich. „Es gilt nicht: Je länger die Berührung, desto besser“, so Packheiser. Als günstiger erwiesen sich kürzere, aber häufigere Berührungen. „Es muss keine teure, lange Massage sein“, so der Forscher, „auch eine kurze Umarmung zeigt eine positive Wirkung.“

Und wo sind Berührungen am effektivsten? Die auch für Packheiser überraschende Antwort: Am Kopf. Warum gerade dort, ist nicht ganz klar. Der Kopf besitzt keine höhere Dichte an C-taktilen Nervenfasern, die auch überall sonst im menschlichen Körper unter der Haut sitzen und am intensivsten auf sanftes Streicheln reagieren. Packheiser kann also nur mutmaßen: „Vielleicht liegt es daran, dass wir an Händen und Armen häufiger berührt werden als am Kopf, der deshalb empfindlicher sein könnte.“

Das erlebt auch Kuschelexpertin Sora Lamowski. Berührungen am Kopf würden als sehr nah und intim wahrgenommen. Außerdem hätten sie häufig eine elterliche Komponente. „Vielleicht ist Kopfstreicheln deshalb so nährend“, vermutet Lamowski.