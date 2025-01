Mondmissionen, Planet Neun, Quanten-Jubiläum: Das Forschungsjahr 2025

Planetensuche im All

Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Die Indizien, dass sich in unserem Sonnensystem ein neunter Planet versteckt, verdichteten sich zuletzt. Die sogenannten Transneptunischen Objekte, also kleine Himmelskörper, die außerhalb der Umlaufbahn des äußersten bisher bekannten Planeten Neptun liegen, könnten ihn verraten haben. Denn ihre Bahnen verlaufen unlogisch – und ließen sich mit der Anziehungskraft eines weiteren Planeten wunderbar erklären. Was fehlt, ist der endgültige Beweis, sprich die Beobachtung durch ein Teleskop.

Das wollen die Forschenden am Vera-Rubin-Observatorium in Chile nun mit der größten Digitalkamera der Welt schaffen. Im Sommer wollen sie die gigantische Linse erstmals in den Himmel richten; sie wird jede Nacht 1000 gestochen scharfe Bilder liefern – möglicherweise auch vom lange gesuchten Planeten Neun. Clare Higgs, Astronomin am Rubin-Observatorium, erwartet sich sogar noch mehr: „Wir erforschen den Himmel auf eine Art und Weise, wie wir es noch nie zuvor getan haben, und können so Fragen beantworten, an die wir bisher nicht einmal gedacht haben.“