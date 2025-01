Neue Nebenwirkungen von Abnehm-Spritze Ozempic aufgetaucht

Nein, dieses Risiko kennen wir bereits. Bei starken Bauchschmerzen muss man sofort reagieren. Doch auch diese Nebenwirkung kommt in der Praxis selten vor. Hier gilt ebenfalls: In der Studie wurden hauptsächlich US-Veteranen (Frauenanteil nur fünf Prozent) beobachtet. Pankreatitis und Gallensteine sind häufig die Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum. Dieser Zusammenhang wurde leider nicht herausgerechnet.

Wie sicher sind die Abnehm-Spritzen?

Itariu

Es sind keine Bachblüten, also ist immer mit Nebenwirkungen zu rechnen. Am häufigsten sind Beschwerden des Magen-Darm-Trakts, also Übelkeit, Erbrechen, Reflux, Durchfall, Verstopfung. In der Regel verschwinden diese nach mehreren Wochen. Grundsätzlich muss man als Ärztin immer Nutzen und Risiko abwägen, weshalb es enorm wichtig ist, die Abnehm-Spritzen nur mit medizinischer Begleitung zu nehmen.

Die Abnehm-Spritzen müssen dauerhaft genommen werden, weil es sonst zum Jo-Jo-Effekt kommen kann. Kann es sein, dass noch gravierende Nebenwirkungen auftauchen? Ist also mit Langzeitfolgen zu rechnen?

Itariu

Studien wie jene, über die wir sprechen, zeigen, dass Forschung und Medizin wachsam bleiben. Die Wahrscheinlichkeit für Langzeitfolgen ist aber sehr gering, weil Sättigungshormone in der Diabetestherapie bereits seit Ende der 2000er-Jahre im Einsatz sind - wenn auch in geringerer Dosierung.