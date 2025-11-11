Neue Vogelgrippe-Welle: Kann Gefahr für Menschen entstehen?

Die Einschätzung der meisten Experten lautet: Was sich im Moment zuträgt, ereigne sich im Grunde inzwischen jedes Jahr und sei somit ein erwartbares, saisonal wiederkehrendes Phänomen. „Es ist ein periodisches Geschehen. Zuerst erkranken Wildvögel, anschließend gelangt das Virus oft in die Betriebe“, sagt Florian Krammer, Professor für Infektionsmedizin am Ignaz-Semmelweis-Institut der Medizinischen Universität Wien sowie an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. „Das kann natürlich auch diesmal wieder passieren.“

Droht diesmal ein ähnliches Szenario? Stimmt der Eindruck, dass die Vogelgrippe mittlerweile öfter und heftiger auftritt als in der Vergangenheit? Mit welcher weiteren Entwicklung ist zu rechnen? Und wie groß ist das Risiko, dass sich das Virus H5N1 allmählich auch für den Menschen zur Gefahr auswächst?

Vor exakt einem Jahr war auch Österreichs Landwirtschaft massiv betroffen: Vor allem im Bezirk Amstetten zirkulierte das Vogelgrippevirus, auch Geflügelpest oder aviäre Influenza genannt, unter Hausgeflügel. Allein bis Ende Oktober mussten rund 25.000 Hühner gekeult werden. Die Seuche ereilte im November 2024 auch weitere Bezirke in Nieder- und Oberösterreich.

In Deutschland traf es diesmal besonders Kraniche auf ihrem Zug Richtung Süden. Mindestens 2000 tote Vögel wurden bis Mitte voriger Woche geborgen, vor allem im Nordosten. Ornithologen berichteten von Kranichen, die sterbend vom Himmel fielen. Deutschland meldete jüngst zudem Ausbrüche der Vogelgrippe in Geflügelbetrieben, genau wie Italien, Tschechien und die Slowakei.

Es begann in freier Natur, wie jede Saison in den vergangenen Jahren: In Kärnten, Nieder- und Oberösterreich starben Schwäne, außerdem eine Graugans und eine Ente. 23 Wildvögel verendeten in Österreich bis Donnerstag voriger Woche an der Vogelgrippe. Schon seit Anfang November gilt das ganze Land als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“.

© APA/EVA MANHART INTERVIEW MIT VIROLOGE FLORIAN KRAMMER

Allerdings gebe es heuer auch Auffälligkeiten, meinen manche Forschende: Zum einen sei dies der zuletzt relativ rapide Anstieg der Fallzahlen, zum anderen der frühe Beginn der Ausbrüche – in einigen Regionen Europas kam es bereits im Spätsommer zu Übertragungen des Virus. Es handle sich somit zwar um einen bereits vertrauten Ablauf, so Krammer, zugleich jedoch lasse sich tatsächlich eine stärkere Dynamik beobachten – und das liege nicht zuletzt am aktuellen Virustyp, der sich besonders widerstandsfähig zeigt. Prinzipiell ist die Vogelgrippe ein alter Bekannter: Erste Erkrankungen wurden schon 1878 in Italien bemerkt. Heute kennt die Wissenschaft eine Vielzahl von Subtypen des Virus, die anhand zweier Proteine auf der Virusoberfläche geordnet und bezeichnet werden: Hämagglutinin und Neuraminidase, kurz H und N. Die beiden Buchstaben sind die Namensgeber der verschiedenen Varianten, wobei sieben H- und neun N-Subtypen erfasst sind. Seit etwa fünf Jahren hat sich einer dieser Typen durchgesetzt: H5N1. Genauer: eine sogenannte Klade dieses Virustyps, eine weitere Untergruppe. Ein Virus geht um die Welt Diese Virusklade namens 2.3.4.4b ist heute praktisch global dominant – ob in Europa, in Südamerika, in den USA und genauso in der Antarktis, wo die Vogelgrippe inzwischen ebenfalls angekommen ist. Und sie hat sich als extrem robust und ausdauernd erwiesen: „Die momentane Version ist ziemlich fit“, sagt Krammer. Mit dieser Version von H5N1 sind wir auch in Österreich konfrontiert. Das Virus muss, um saisonal Ausbrüche zu verursachen, nicht unbedingt eigens importiert werden. Es scheint inzwischen vielmehr dauerhaft vorhanden zu sein, wobei, so Krammer, „nicht ganz klar ist, wo es sich im Sommer versteckt“. Bekannt ist, dass sich manche Vogelarten wie Stockenten zwar infizieren, aber kaum erkranken. Sie könnten eine Art Speicher darstellen, und wenn im Herbst die Temperaturen sinken und damit optimales Klima für Grippeviren herrscht, könnten vermehrt Übertragungen auf andere Vogelspezies stattfinden – zum Beispiel dann, wenn ein Schwan durchs Wasser gleitet und infizierte Kotpartikel einer Stockente aufnimmt.

© APA/BUNDESHEER/ALBIN FUSS Bundesheer bei der Desinfektion Im vergangenen Herbst waren mehrere österreichische Bezirke betroffen. Das Bundesheer assistierte bei der Bekämpfung der Vogelgrippe.

Parallel dazu können Zugvögel, wie derzeit in Deutschland die Kraniche, zusätzlich Virusmaterial ins Land bringen und die Ansteckungswahrscheinlichkeit weiter erhöhen – aber auch dabei handelt es sich im Moment um immer dieselbe H5N1-Version, die das epidemische Geschehen dominiert und beständig um den Globus reist. Ein sehr robuster Virustyp ist somit, mehr oder minder latent, praktisch ganzjährig präsent. Was jeweils im Herbst in unseren Breiten geschieht, hängt vor allem von einem Umstand ab: ob und in welchem Ausmaß Hausgeflügel in Kontakt mit infizierten Wildvögeln gerät – wenn etwa Wildvögel ihre Exkremente über Betrieben fallen lassen, in denen sich etwa Hühner im Freien befinden. Auch über kontaminiertes Futter könnte Virus eingeschleppt werden. Tot in fünf Tagen Infektionen finden fast immer über Kot oder engen, längeren Körperkontakt mit infizierten Vögeln statt. Dann geht es meist sehr schnell: Erkrankte Hühner werden rasch apathisch, leiden an Atemnot, Durchfall, Nervenstörungen oder Blutungen, nach zwei bis fünf Tagen sind sie tot, und um die Seuchengefahr einzudämmen, müssen Europas Landwirte in manchen Jahren Millionen von Hühnern, Gänsen oder Puten töten. H5N1 kann aber auch Säugetiere infizieren: etwa dann, wenn Aasfresser wie Füchse an Vogelgrippe verendete Wildvögel verzehren. Dokumentiert sind weiters Virusübertragungen auf Waschbären, Marder, Ottern und Bären, und auch Haustiere wie Katzen und Hunde sind gefährdet – speziell in Geflügelbetrieben, in denen das Virus zirkuliert. In Südamerika wiederum kam es einem Spillover, einem Übersprung des Virus, auf Robben. Seelöwen und Seeelefanten starben zudem in großer Zahl. In Finnland ließ sich überdies ein Ereignis beobachten, das „Virologen zum Schwitzen bringt“, wie Florian Krammer sagt: Dort waren Pelztierfarmen von Ausbrüchen betroffen – und das Virus überwand nicht nur die Barriere vom Vogel zum Säugetier, sondern wurde auch in den Pelzfarmen von Tier zu Tier übertragen. Bis dahin waren Infektionsketten unter Säugetieren nicht beobachtet worden. Infektionen von Tier zu Tier Solche Ereignisse sind ein Alarmsignal, weil sie erste Hinweise darstellen könnten, dass sich ein Virus allmählich an neue Spezies anpassen könnte. Allerdings: Die Ausbrüche in Finnland waren wohl insofern ein Sonderfall, als die Tiere in solchen Farmen auf extrem engem Raum leben, was Ansteckungen enorm begünstigt. Und Menschen? Auch sie können sich das Virus einfangen, wie vor allem die massive Vogelgrippe-Epidemie zeigt, die seit eineinhalb Jahren über die USA rollt. Dort sind tausende Geflügelbetriebe und in 16 Staaten zudem fast 1000 Rinderfarmen betroffen, in denen H5N1 zirkuliert. An die 100 Millionen Hühner und Puten mussten notgeschlachtet werden. Etwa 70 Menschen erkrankten in den USA allein im Vorjahr an der Vogelgrippe, eine Person mit chronischen Vorerkrankungen starb. In Mexiko starb kürzlich ein dreijähriges Mädchen nach einer H5N1-Infektion.

© APA/BUNDESHEER/ALBIN FUSS Bekämpfung in Schutzanzügen Werden landwirtschaftliche Betriebe von der Vogelgrippe ereilt, müssen oft Millionen Hühner gekeult und umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Der Verlauf der Ausbrüche in Nordamerika ist ein ziemlich erhellendes Lehrbeispiel dafür, wie sich das Virus verhält, wie die Übertragung vonstatten geht und wie das Ansteckungsrisiko beschaffen ist. Zunächst war die Überraschung groß, als sich plötzlich Rinder mit der Vogelgrippe ansteckten – dass sich also auch hier ein Spillover auf Säugetiere ereignete. Empfänglich für H5N1 dürfte lediglich das Euter von Kühen sein, weshalb man annimmt, dass das Virus beispielsweise durch kontaminierte Einstreu in eine der Farmen gelangte. Zur weiteren Verbreitung unter Rindern dürfte es durch Utensilien wie virusbehaftetes Melkgeschirr gekommen sein, der staatenübergreifende Handel mit Wiederkäuern sorgte schließlich dafür, dass mehr und mehr Farmen betroffen waren. Nach wie vor ereignen sich Übertragungen nur durch Euterkontakt, wobei auch Rohmilch stark mit Viren kontaminiert ist (die durch Pasteurisierung jedoch zuverlässig inaktiviert werden). Wenn sich Menschen ansteckten, dann im Regelfall beim Melken, etwa wenn ihnen Milch in die Augen spritzte. Es ist somit für eine Infektion der regelmäßige direkte Kontakt mit virusbelastetem Material vonnöten, die Vogelgrippe verbreitet sich nicht über den effizientesten Weg, den die Influenza einschlagen könnte: per Tröpfcheninfektion, also durch Niesen oder Husten. Noch nicht von Mensch zu Mensch Die Folgen waren in den USA bisher zumeist sowohl bei Menschen als auch bei Rindern eher milde: Landwirte erkrankten zum Beispiel an Bindehautentzündungen, nachdem Milch in die Augen gelangt war. Und vor allem: Was bisher nie dokumentiert wurde, sind Übertragungen von Mensch zu Mensch. Müssen wir damit aber in Zukunft rechnen? Besteht ein Risiko, dass aus einer Vogelseuche ein zoonotischer Erreger wird, ein aus dem Tierreich kommendes Virus, das eines Tages den Menschen bedroht, womöglich sogar pandemisches Potenzial entfaltet? Die Antwort lautet: theoretisch ja, derzeit deuten die Fakten aber nicht darauf hin, dass H5N1 diesen Kurs bereits eingeschlagen hätte. Um zu einer ernsten Gefahr für die Menschheit zu werden, müsste das Vogelgrippevirus erst kritische Veränderungen durchlaufen: und zwar speziell an den beiden namensgebenden Oberflächenproteinen H und N, die dem Virus helfen, an Körperzellen anzudocken und so einen Wirtsorganismus zu befallen.

© AFP/APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER Abtransport verendeten Geflügels Im Moment ist das Virus hauptsächlich auf die Körperzellen von Vögeln spezialisiert.