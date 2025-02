Nie mehr inkontinent: Wie man Blasenschwäche erfolgreich bekämpft

Zweiter Test: Mitzählen, wie oft man aufs Klo muss. Wer 1,5 bis zwei Liter pro Tag trinkt, sollte binnen 24 Stunden nicht öfter als acht Mal austreten müssen. Ebenfalls kein gutes Zeichen: Wenn man in der Nacht öfter als ein Mal auf die Toilette muss. „Häufiges Aufstehen in der Nacht birgt ein handfestes Sterberisiko. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Ayman Tammaa, Abteilungsvorstand und Leiter der Beckenboden-Ambulanz in Wien-Floridsdorf. Denn man ist dadurch nicht nur chronisch übermüdet, man wird mit den Jahren auch gebrechlicher; die nächtlichen Ausflüge zur Toilette enden nicht selten mit Stürzen und Knochenbrüchen.

Für die zweite Form der Blasenschwäche braucht man keinen Selbsttest. Die sogenannte Belastungsinkontinenz macht sich von selbst bemerkbar. Das fängt mit kleinen Tröpfchen beim Husten, Niesen, Bücken oder Hüpfen an und kann bis zu größeren Spritzern reichen, die in der Unterhose landen, wenn man nur einen größeren Schritt macht. Belastungs- und Dranginkontinenz können auch in Kombination auftreten, eine sogenannte Mischinkontinenz. Risikofaktoren sind neben Geburten Übergewicht, Rauchen, chronischer Husten und Prostataerkrankungen.

Die erste Therapiemaßnahme ist immer das Beckenbodentraining. „Bei mir hat es Wunder bewirkt“, sagt Josef Voithofer. Der pensionierte Salzburger Gastronom genoss den Ruhestand, bis sein Internist durch Zufall Prostatakrebs in fortgeschrittenem Stadium entdeckte. Zwei Tage nach der Biopsie lag er am Operationstisch; am 16. Dezember 2023 wurde die Prostata vollständig entfernt. Danach ging es ihm wie vielen anderen – die Prostatektomie ist eine der häufigsten Ursachen für Inkontinenz bei Männern. Dabei muss auch der innere Blasenschließmuskel herausgenommen werden, nur der äußere bleibt übrig und muss danach aktiv trainiert werden.

Was also tun? Am besten ist der direkte Weg zu einer der von der Medizinischen Kontinenzgesellschaft zertifizierten Beratungsstellen, von denen es in jedem Bundesland mehrere gibt (zu finden auf kontinenzgesellschaft.at oder unter der Telefonnummer 0810/100 455).

Männer: „Die Blase lässt am Stammtisch niemanden kalt"

Der Harndrang kam oft überfallartig, dann musste Josef Voithofer schleunigst aufs WC; dauerte es zu lange, landeten einige Tropfen in der Hose. In der Nacht musste er plötzlich drei Mal aufstehen. Schon im Krankenhaus hatte man dem 68-Jährigen Beckenbodentraining empfohlen, wenige Wochen nach der OP wurde er in der Praxis von Frank Sommer vorstellig. Auf dem Ultraschallbild zeigte ihm der Urologe live, was passiert, wenn er diesen oder jenen Muskel anspannte. „Da lernte ich erst, was der Beckenboden überhaupt ist“, sagt Voithofer. Nach ein paar Terminen konnte er allein üben, was er einige Monate lang jeden Tag tat; mittlerweile reicht es einmal die Woche. Einen Monat lang maß er zudem die Harnmengen und lernte, den Drang zu zähmen: „Wegen der Menge eines Sektglases brauch ich nicht auf die Toilette rennen.“

Das Training hat sich gelohnt. Der umtriebige Pensionist und Jäger ist wieder so viel unterwegs wie vor der OP; seine Blase hat er stets unter Kontrolle. In der Nacht muss er nur noch ein Mal aufstehen. Einzige Ausnahme: Wenn er bei Minustemperaturen auf der Jagd ist, trägt er eine Einlage. Die Kälte setzt der Blase zu. „Das ist keine Schande, das erzähle ich auch offen am Stammtisch.“ Josef Voithofer besucht drei Stammtische pro Woche. Urologische Probleme sind dort seit seiner Diagnose ein Dauerbrenner. Weil Voithofer darüber sprach, trauten sich auch die anderen. Nun empfiehlt man sich Ärzte, Physiotherapeuten, Tricks, den Harndrang zurückzudrängen. Drei seiner Freunde müssen einen Katheter tragen, sagt er. „Wir sind lauter Männer zwischen 50 und 80, die Blase lässt hier niemanden kalt.“