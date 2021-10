Rudolf Virchow: Starke Sprüche eines Medizinpioniers

Das Foto vom 08.04.1998 zeigt Präparate von "mythologischen" Mißbildungen, die zu den Schaustücken im Medizinhistorischen Museum der Charite in Berlin gehören. Rudolf Virchow war es, der am 27. Juni 1899 das Pathologische Museum Berlin eröffnete und bis zu seinem Tod mit über 25.000 Präparaten eine riesige pathologisch-anatomische Sammlung aufbaute, die in einem fünfstöckigen Museum untergebracht war. Quelle: dpa