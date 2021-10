Keine Frau hat dieses Jahr eine bahnbrechende Entdeckung gemacht?

Dass indes ein Temperaturrezeptor das Schicksal von Homo sapiens heuer maßgeblich geprägt hätte, dürfte den allermeisten Menschen entgangen sein. Es ist ausgeschlossen, dass sich die Schwedische Akademie dessen nicht bewusst war. Vielleicht war die halb gare Entscheidung eher von Feigheit getragen: vor dem hypothetischen Risiko, dass eines Tages, nach Milliarden erfolgter Impfungen, eine bisher unerkannte Nebenwirkung auftreten könnte und man sich dann für den Nobelpreis rechtfertigen müsste.

Dann lieber nicht. Doch selbst wenn es irgendwann zu einem Problem mit einem mRNA-Präparat kommen sollte, würde dies nichts am Potenzial der Erfindung ändern. Auch der Einwand, mRNA habe sich noch nicht ausreichend bewährt, zieht nicht: Die Grundlagen stammen aus den 1970er-Jahren, die entscheidenden Durchbrüche auf dem Gebiet liegen eineinhalb bis zwei Jahrzehnte zurück.

Womöglich fürchtete man sich in Stockholm aber auch schlicht davor, Position zu beziehen, nämlich für das Impfen? Das hätte die Akademie mit einer Verleihung eines Preises – zum Beispiel an Katalin Karikó, die Pionierin auf diesem Feld – auf jeden Fall getan. Es wäre ein so notwendiges wie erfreuliches Zeichen gewesen.