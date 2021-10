Sodom und Gomorrha: Unsinn biblischen Ausmaßes

Manchmal passen die Dinge so herrlich perfekt zusammen, fügen sich Details so überaus harmonisch in ein wundersam stimmiges Gesamtbild, dass es einem ziemlich verdächtig vorkommt. Eine gesunde Portion Skepsis ist beispielsweise dann angebracht, wenn große Mythen der Menschheit plötzlich vollumfänglich durch harte Wissenschaft belegt und in den Status historischer Fakten überzugehen scheinen – etwa die Geschichte der Sintflut, von Atlantis oder, wie jetzt, die von Sodom und Gomorrha.