Tojner an Chorherr: „Danke Sie sind grossartig!“

Chats und Spenden

Wie die Chats zeigen, blieben Tojner und Chorherr auch nach der Abstimmung im Gemeinderat in direktem Kontakt. Einzelne Chats weisen dabei einen zumindest zeitlichen Zusammenhang mit Spenden an den karitativen Verein „s2arch“ auf, der den Bau und Betrieb zweier Schulen mit dem Namen „Ithuba“ in Südafrika organisierte und mitfinanzierte.

Am 29. Juni 2017 schrieb Chorherr an Tojner: „Just to confirm: So 2. Juli 17.30 bei Ihnen im Büro Lg cc“. Tojner antwortete: „Ja sontag confirmed“. Man hatte demnach bereits vorher einen Termin vereinbart – und zwar immerhin für einen Sonntag. Einen Tag nach diesem Chat, am 30. Juni 2017, langte beim Chorherr-Verein „s2arch“ eine Spende Tojners über 5.000 Euro ein. Ein möglicher Zusammenhang zwischen der Zahlung und dem Heumarkt-Projekt ergibt sich aus dem E-Mail einer Tojner-Mitarbeiterin an ihren Chef vom 2. Juni 2017, dem Tag nach der Abstimmung im Gemeinderat. Darin hieß es unter anderem: „Außerdem wolltest Du bei Widmung ITHUBA 5000 Euro spenden (…). OK?“ – profil berichtete ausführlich.