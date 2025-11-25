Tod in Istanbul: Wie das Giftgas Aluminiumphosphid wirkt

Nach den tragischen Todesfällen einer deutschen Familie in Hotels in Istanbul steht ein Schädlingsbekämpfungsmittel unter Verdacht. Warum das Gas für Menschen so gefährlich ist.

Die Todesfälle sorgten weltweit für Entsetzen: Zwischen 13. und 17. November starben vier Mitglieder einer Hamburger Familie, die in Istanbul Urlaub gemacht hatte. Das Ehepaar und die beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren hatten in einem Hotel im zentralen Stadtteil Fatih gewohnt. Plötzlich litten die vier Deutschen an diffusen Symptomen, die zunächst auf eine Lebensmittelvergiftung hindeuteten. Doch als sich der Zustand rapide verschlechterte und die Erkrankten letztlich verstarben, ergab sich eine andere Vermutung, die zwar noch nicht endgültig bestätigt ist, aber als wahrscheinlichste Ursache für die dramatischen Todesfälle gilt: eine Vergiftung mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel Aluminiumphosphid. Eines der tödlichsten Giftgase Worum es sich bei der Substanz handelt und warum sie extrem gefährlich ist, erklärten nun verschiedene Fachmedien, darunter das Medizinportal Medscape und das Wissenschaftsjournal „Spektrum der Wissenschaft“. Den Darstellungen zufolge zählt Aluminiumphosphid zu den für den Menschen tödlichsten existierenden Giftgasen. Es gibt kein Gegenmittel. Und die ersten Symptome – Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, grippeähnliche Beschwerden – sind so unspezifisch, dass das Risiko für Fehldiagnosen hoch ist, wobei wertvolle Zeit verstreicht. Mittlerweile sind auch andere Fälle bekannt, in denen eine Vergiftung mit der Chemikalie wahrscheinlich erscheint, beispielsweise der Tod einer 21-jährigen Studentin aus Lüneburg vor ziemlich exakt einem Jahr, ebenfalls in Istanbul. Weitere ähnliche Fälle sind unter anderem aus Bali überliefert.

© shutterstock Bettwanzen-Fahndung Ein Schädlingsbekämpfer untersucht Matratzen auf den Befall mit Bettwanzen. Bild anzeigen © shutterstock Bettwanzen-Fahndung Ein Schädlingsbekämpfer untersucht Matratzen auf den Befall mit Bettwanzen.

Aluminiumphosphid ist ein Schädlingsbekämpfungsmittel mit einem speziellen Wirkmechanismus: Es ist zunächst nicht flüssig oder gasförmig, sondern liegt in fester Form vor, meist als eine Art graue, bräunliche oder grünliche Tablette, von der noch keine Gefahr ausgeht. Erst bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit findet eine chemische Reaktion statt: Dabei entsteht als Zersetzungprodukt das Gas Phosphin – und dieses ist hochgiftig, für Insekten ebenso wie für Säugetiere und damit auch den Menschen. Phosphin greift über Enzyme – speziell das Enzym Cytochrom-C-Oxidase – in den Stoffwechsel der Mitochondrien ein, der Kraftwerke unserer Körperzellen. Gleichzeitig vermindert es die Sauerstoffaufnahme in den Zellen. Und drittens kommt es vermehrt zur Produktion sogenannter Sauerstoffradikale, die ihrerseits die Zellen schädigen. In Summe bricht die Energie- und Sauerstoffversorgung der Körperzellen zusammen, die Folge sind massive Schädigungen von Organen bis hin zum Multiorganversagen. Welcher der verschiedenen Wirkpfade letztlich für die fatalen gesundheitlichen Konsequenzen verantwortlich ist, ist nicht ganz klar. Die Medizin kann dagegen jedenfalls wenig unternehmen: Sie kann allenfalls, sofern die Vergiftung rechtzeitig erkannt wird, die Körperfunktionen stabilisieren, ein Gegenmittel existiert hingegen nicht. Strengste Sicherheitsvorkehrungen Im Logistik- und Agrarbereich ist Aluminiumphosphid ein bewährtes Mittel, um Schädlingsbefall durch Insekten oder auch Ratten unnd Wühlmäuse zu bekämpfen. Mit dem Giftgas behandelte Gebäude – etwa Silos, Frachtcontainer oder Lagerhallen – werden allerdings unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen abgeriegelt und isoliert, bevor das Mittel unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit in den Räumlichkeiten seine Wirkung entfaltet. Zunächst verteilt sich das Gas in der Luft, kriecht dabei in Spalten und Ritzen und tötet Insekten. Weil es schwerer als Luft ist, sinkt es anschließend zu Boden und vernichtet auch Nagetiere. Nach erfolgtem Einsatz müssen die Gebäude gründlich belüftet werden – dann wird die Chemikalie zur Gänze und rückstandsfrei eliminiert, und auch auf Körnern oder anderen Ausgangsstoffen für Lebensmittel bleibt nichts davon zurück.

© shutterstock Eine Maus inmitten von Nahrungsmitteln Das hochgiftige Gas sinkt zu Boden und bekämpft folglich auch Nagetiere. Bild anzeigen © shutterstock Eine Maus inmitten von Nahrungsmitteln Das hochgiftige Gas sinkt zu Boden und bekämpft folglich auch Nagetiere.