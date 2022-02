Vom Ötzi bis zur Covid-Lunge: 50 Jahre Computertomografie

Die Patientin, die vor 50 Jahren als erster Mensch der Welt ihren Kopf in die Röhre eines Computertomografen legte, hatte großes Glück. Die bis in die 1970er-Jahre übliche Untersuchung bei Verdacht auf einen Hirntumor war eine Qual: Der Arzt entzog dem Patienten durch die Punktion mit einer Spritze Hirnflüssigkeit und injizierte ihm stattdessen Luft ins Rückenmark. Diese sollte dann langsam ins Gehirn aufsteigen, um dem Röntgenbild mehr Kontrast zu verleihen. Um das zu erreichen, mussten sich die Patienten drehen und immer wieder umlagern. Die Folgen: furchtbare Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Schwindel. Die Erholung von der Prozedur dauerte meist mehrere Tage.



All das blieb Patientin eins erspart. 30 Minuten lang lag sie im Atkinson Morley Hospital London in der Röhre, dann eilte deren Erfinder, der Ingenieur Godfrey Hounsfield, mit den entstandenen Magnetbändern in sein Büro. Zweieinhalb Stunden dauerte es, die Daten aus dem Tomografen mit dem eigens entwickelten Computerprogramm in ein Bild zu verwandeln. Und da war sie, etwas verpixelt, aber doch deutlich zu sehen: eine zwetschgengroße Zyste im linken Frontallappen der Patientin. Hounsfield fotografierte das vom Computer ausgespuckte Bild mit einer Polaroidkamera und eilte zurück ins Krankenhaus. Der Chirurg war nach der OP begeistert: „Der Tumor sah in Wirklichkeit genauso aus wie auf dem Bild.“ Bisher hatten sich die Operateure mehr oder weniger blind durch die Gehirne ihrer Patienten wühlen müssen. Jede andere Methode, das Gehirn sichtbar zu machen, war mit diesem Zeitpunkt obsolet.



Wie sieht der ägyptische Pharao Amenophis I. unter seiner Totenmaske aus? Woran starb Ötzi? Und welche Tatwaffe passt zu welcher tödlichen Verletzung? Die Tomografie ist längst auch in der Forensik und in der Archäologie angekommen. Selbst Steine und Tiere werden heute gescannt - mit erstaunlichen Ergebnissen.