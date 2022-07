„Scheitern gehört zum großartigen Abenteuer Wissenschaft“

Fischer: Große Wissenschafter wie Einstein, Heisenberg und Bohr waren immer auch in der Kultur engagiert. Ich erzähle gerne die folgende Anekdote: Als 1932 in Kopenhagen ein großes Fest der Physik gefeiert werden sollte, weil ein Neutron entdeckt worden war und man nun das Gefühl hatte, die Atomphysik verstehen zu können, haben die Physiker eine Faustparodie geschrieben. Sie haben sich auf Goethe bezogen und die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, nachgespielt. Genau so eine Kombination aus Kunst und Wissenschaft, aus Literatur und moderner Wissenschaft finde ich toll. Das zeigt wieder: Wenn Sie die klassischen Bildungselemente wegnehmen, stürzen wir in ein Loch.

profil: Was sollen wir gegen die momentane Situation tun?

Fischer: Ich habe einen Vorschlag. Es gibt Literaturkritiker, Theater- und Kunstkritiker, aber keine Wissenschaftskritiker. Es gibt Wissenschaftsverächter, doch ein Wissenschaftskritiker liebt die Wissenschaft, fragt aber, ob wir richtig mit dem Virus umgehen oder mit der Energiefrage. Wenn der Literaturnobelpreis vergeben wird, stürzen sich alle Literaturkritiker darauf. Wenn der Physiknobelpreis vergeben wird, machen alle nur einen tiefen Diener. Keine Talkshow geht auch nur halbwegs darauf ein und fragt, ob die Auszeichnung angemessen war. Hier fehlt der öffentliche Diskurs. Eine öffentliche Diskussion ist etwas ganz anderes, als wenn Sie nur eine Verlautbarung aus Stockholm veröffentlichen.

profil: Da stellt sich natürlich die Frage, wie man Wissenschaftskritiker werden könnte und was jemanden dafür qualifiziert.

Fischer: Wissenschaftskritik das wäre etwas, das die Universitäten anbieten könnten. Aber Sie werden schnell bemerken: Wenn Sie Literaturkritiker werden wollen, können sie zum Beispiel Literaturwissenschaft oder Kunstgeschichte studieren. Sie können an der Universität aber nicht Wissenschaft studieren. Es gibt Physik, Chemie, Biologie, alles wunderbar und großartig, aber um Wissenschaftkritiker zu werden, müssen Sie ein permanenter Grenzgänger zwischen allen Disziplinen sein. Sie müssen sich einerseits in der Biologie auskennen, zugleich mit Physik befasst haben. Dann sollten Sie noch wissen, was Mathematiker, Statistiker oder Geologen zu einem Thema zu sagen haben. Dieses Grenzgängerische würde einen Wissenschaftskritiker auszeichnen.