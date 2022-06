Zungenbrecher: Wie steht's um Österreichs Gletscher?

Was aber passiert, wenn der Rückgang der Gletscher ungebremst weitergeht? Das rasche globale Abschmelzen trägt wesentlich zum Anstieg des Meeresspiegels bei. In unseren Breiten kommt es zu häufigeren Vermurungen und Überschwemmungen. „Die fehlenden natürlichen Wasserspeicher im Gebirge führen in weiterer Folge zu regionaler Trockenheit“, sagt Ingrid Hayek, Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins.

Jedes Jahr zwischen Jänner und Juni bergen Andrea Fischer und ihr Team durch Tiefenbohrungen Eisschichten, die bis zu 6000 Jahre alt sind. An den Bohrkernen lässt sich vieles ablesen: etwa, dass Teile der Ostalpen in dieser Zeitspanne durchgehend vergletschert waren. Dennoch gab es wärmere und kältere Perioden, in denen sich auch die Vegetation änderte, wie eingefrorene Pollen verraten. „Wir können daraus lernen, welche Pflanzen im Alpenraum in den nächsten Jahrzehnten existenzfähig sind“, sagt Fischer. Wie sollte ein Schutzwald künftig aussehen, um Erdrutsche, Lawinen und Muren möglichst effektiv zu verhindern? Darauf wollen Fischer und ihr Team in den nächsten Monaten Antworten finden.

Hautreste, Fäkalien, Haare: Anhand von DNA-Spuren im Eis können auch Menschen und Tiere aus vergangenen Jahrtausenden studiert werden. „Sofern genügend Material vorhanden ist, ist es möglich, vergangene Seuchen zu rekonstruieren“, sagt Fischer. Und sie erhofft sich Hinweise, wie der Mensch in der Vergangenheit mit Klimaveränderungen umgegangen ist.