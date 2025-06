Waldbrände in Niederösterreich: „Jemand hatte ein Lagerfeuer entfacht, um Würstel zu grillen“

Peter Lepkowicz ist Leiter der Forstverwaltung Quellenschutz der Stadt Wien, Bürgermeister von Schwarzau im Gebirge und war zum zweiten Mal binnen weniger Jahre beim Löschen eines Waldbrands am Mittagstein in Hirschwang an der Rax dabei. Er berichtet, wie es dort jetzt aussieht, warum nach der bislang größten Feuersbrunst Österreichs 2021 mit 115 Hektar verbranntem Wald niemand verhaftet wurde und wie sich die Region auf weitere Katastrophen vorbereitet.