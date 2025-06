Spardruck: Vielen Gemeinden fehlt das Geld für Klimawandelanpassung

500 neue Bäume, ein 700 Quadratmeter großer Seerosenteich, insgesamt wird eine Fläche von 40.000 Quadratmeter vom Beton befreit: eigentlich ein Projekt zur Klimawandelanpassung mit Vorbildfunktion, das im oberösterreichischen Wels entsteht. Für den FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl spielt die Erderhitzung dabei aber nur eine Nebenrolle, im Zentrum stehe die Lebensqualität. Der Rechnungshof spricht vom „österreichweit größte Entsiegelungsprojekt“, das derzeit im Welser Volksgarten umgesetzt wird. Dort, wo sich jahrzehntelang die Messehallen 1 bis 13 befanden, wird ab 2026 ein Park so groß wie 14 Fußballfelder entstehen. Geplante Kosten für das Projekt: 20 Millionen Euro. Laut Rechnungshof „eine wichtige Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel“ und ein „Vorbild für andere Städte“. Wels kann sich das leisten. Denn anders als in den meisten österreichischen Gemeinden geht es dem Welser Stadtbudget gut.

Bis 2028 könnten laut dem Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) die Hälfte aller Kommunen hierzulande zu Abgangsgemeinden werden – die laufenden Einnahmen würden dann die laufenden Ausgaben nicht mehr decken. Während aufgrund dieser finanziellen Situation vielerorts mit Müh und Not Kinderbetreuungsstätten errichtet werden, wird in anderen Gemeinden diskutiert, ob stadteigene Immobilien verkauft werden sollen. In Klagenfurt zum Beispiel, oder in Waidhofen an der Ybbs. Für Klimaschutzmaßnahmen fehlt das Geld. Und das wird dieser Tage besonders spürbar.

Österreich befindet sich in der ersten Hitzewelle des Jahres. 35, 36, 31, 29 und 33 Grad Celsius soll es bis Anfang nächster Woche bekommen. Solche Hitzeperioden werden laut dem jüngst präsentierten Klimabericht in den kommenden Jahren immer häufiger. Das belastet die Bevölkerung. In der aktuellsten Befragung der Statistik Austria gaben österreichweit 46 Prozent der Befragten an, dass sie unter der Hitze leiden. In Wien sind es fast 60 Prozent, in Kleinstädten fast jede zweite befragte Person. Beim Hitzeschutz – Stichwort Klimawandelanpassung – hinkt Österreich aber hinterher: „Die Anpassungsbemühungen in Österreich sind in Umfang, Ausrichtung und Tempo unzureichend, um den zunehmenden Klimarisiken zu begegnen“, schreiben die Forscherinnen und Forscher im Bericht.

Wenig Geld für Klimawandelanpassung

„Aus unseren Erfahrungen und Erhebungen unter Städten und Gemeinden wissen wir, dass derzeit Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsmaßnahmen hintangestellt werden, da Elementarpädagogik und Schulen Vorrang haben – und meist auch höher gefördert werden“, sagt Karoline Mitterer vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) zu profil. Weniger Beton, mehr Grünraum, mehr Bäume und das Schaffen von Schattenflächen, all das kostet Geld. Vor allem, was die Maßnahmen gegen Hitze betrifft, ortet das KDZ „beträchtliche Finanzierungslücken“. Zwar gebe es mit den Klimawandel-Anpassungsmodellregionen Unterstützung bei der Planung, „jedoch scheitert es dann oft an der Finanzierung“, sagt die Verwaltungsforscherin. Weil die rechtlichen Verpflichtungen von Gemeinden für den Bau und die Instandhaltung von Schulen und Kindergärten deutlich höher sind als Maßnahmen gegen die Hitze, haben solche Projekte in Kommunen Vorrang.