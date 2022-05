Warum das Affenpocken-Virus keine Pandemie auslösen wird

In mindestens elf Ländern Afrikas sind Affenpocken endemisch. Sie zirkulieren dort ständig, besonders in Nigeria und in der Demokratischen Republik Kongo. Die Menschen stecken sich durch Bisse oder Exkremente infizierter Nager oder über „Bush meat“ an: durch Zubereitung und Verzehr von Wild, das zuvor seinerseits infiziert wurde. Sämtliche Fälle außerhalb Afrikas ließen sich bisher auf Ansteckungen in Ländern wie Nigeria zurückführen. Beim gegenwärtigen Ausbruch entstanden nach der Einschleppung erstmals eigenständige Infektionsketten in Europa. Erste Sequenzierungen des Virusgenoms, basierend auf Proben von zehn portugiesischen Patienten, konnten nachweisen, dass zumindest diese Stichprobe mit demselben westafrikanischen Virustyp infiziert ist – und das Infektionsgeschehen bei den Partys womöglich auf eine singuläre Quelle zurückzuführen ist. All die anderen Fälle, etwa die britischen, lassen sich dadurch bisher nicht erklären.

Wie verläuft eine Infektion?

Infektionen des Menschen sind generell selten, eben weil der Mensch (anders als einst beim Variolavirus) ein Fehlwirt ist. Zur Ansteckung kommt es entweder im Zuge einer zoonotischen Übertragung vom Tier auf den Menschen oder durch sehr engen Kontakt mit anderen Personen – und somit auch von Mensch zu Mensch. Im Gegensatz zu Grippe- oder Coronaviren, bei denen bereits kleine infektiöse Tröpfchen oder Aerosole (Schwebeteilchen in der Luft) eine Ansteckung auslösen können, braucht es beim Affenpockenvirus infektiöses Gewebe, Ausscheidungen oder Körperflüssigkeiten wie Blut und Speichel oder die Berührung der typischen krankhaften Hautveränderungen. Sexuelle Kontakte sind ebenfalls ein Übertragungsweg, aber sicher nicht der bedeutendste. In jedem Fall gelingt die Weitergabe des Virus nicht sehr leicht, was die bis heute insgesamt relativ geringen Fallzahlen erklärt – und eine großflächige Ausbreitung der Affenpocken oder gar eine Pandemie äußerst unwahrscheinlich macht.

Bis sich erste Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten einstellen, vergehen meist ein bis zwei Wochen. Die Inkubationszeit kann aber bis zu 21 Tage betragen. Dem Fieber folgen die Hauteffloreszenzen: Pusteln und Bläschen, die meist im Gesicht beginnen und sich später auf andere Körperbereiche ausbreiten können. Erkrankte sind infektiös, bis die letzte dieser „Pocken“ ausgeheilt und abgefallen ist, was in der Regel drei bis maximal vier Wochen dauert. Dann haben sich die allermeisten Infizierten vollständig erholt.