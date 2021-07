Was bedeutet das Corona-bedingte Homeoffice für unsere Augen?

Auswirkungen auf unsere Gesundheit

All diese Zeit vor dem Bildschirm wirkt sich aber auch negativ auf unsere Gesundheit aus, vor allem unsere Augen leiden darunter. Die zusätzliche Augenbelastung durch häufige Bildschirmnutzung ist nicht erst seit Corona ein Thema. Bereits 2017 warnte die Augenärzte-Gesellschaft laut “Standard” vor einem Anstieg der Kurzsichtigkeit durch die viele Nah- und Bildschirmarbeit.

Laut dem britischen Verhaltens-Optometristen Bhavin Shah kann das lange Starren auf den Bildschirm „eine große Auswirkung auf vorübergehende verschwommene Sicht,(…) Beschwerden der Augen und die Leistung bei der Arbeit haben.“ Nach Angaben der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft (ÖOG) klagen Menschen schon ab einer zweistündigen Arbeit vor dem Bildschirm über brennende und trockene Augen. Weitere Folgen sind das Auftreten von Druckgefühl und Kopfschmerzen. Auch Ermüdung und Lichtempfindlichkeit können vorkommen. Seit dem Covid-19-Lockdown hat Bhavin Shah beobachtet, „dass immer mehr Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, an einer Überanstrengung der Augen, sowie trockenen, juckenden und wunden Augen leiden. Viele Menschen haben festgestellt, dass sie eine Brille tragen müssen, um die Augen zu entlasten und länger arbeiten zu können." Als Therapie wird zu Bildschirmarbeitsplatzbrillen bzw. angepassten Brillen sowie Benetzungstropfen geraten. Es wird auch eine größere Entfernung zum Bildschirm empfohlen sowie das Durchführen von Augenübungen oder Augenbewegungen.

Dr. Ajith Karunarathne, Assistenzprofessor in der Abteilung für Chemie und Biochemie an der Universität von Toledo, sieht auch die Blaulichtbelastung, der wir vor den Bildschirmen ausgesetzt sind, sehr kritisch: „Wir sind ständig blauem Licht ausgesetzt, und die Hornhaut und Linse des Auges können es nicht blockieren oder reflektieren.“ Die Auswirkungen von blauem Licht sind jedoch umstritten. Phillip Yuhas, Professor und Optometrist an der Ohio State University sieht das Problem nicht unbedingt bei den Geräten, sondern vielmehr in der Art und Weise, wie wir unsere digitalen Geräte nutzen. Beim konzentrierten Blick auf den Bildschirm vergisst man oft zu blinzeln, aber durch das Blinzeln wird das Auge mit Tränenflüssigkeit benetzt. Ein weiteres Problem können dann noch eine trockene Umgebungsluft oder schlechte Lichtverhältnisse spielen.