Wie lange werden wir uns noch mit dem Virus herumschlagen, Herr Kollaritsch?

Der Wiener Mediziner und Impfspezialist Herwig Kollaritsch, 66, ist seit Pandemiebeginn zu einem bekannten Gesicht der heimischen Wissenschaft geworden. Kollaritsch war am Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin tätig und ist gerichtlich beeideter Sachverständiger für Tropen-und Reisemedizin. Er ist Mitglied des nationalen Impfgremiums und Teil des Corona-Beraterstabes der österreichischen Bundesregierung. 2019 verabschiedete sich Kollaritsch in den Ruhestand - ehe ihn der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit Pandemiebeginn in das nationale Covid-19-Beratergremium berief. Ein Zoom-Gespräch über Dummheit und Drohungen, Sokrates und Rilke, die Entzauberung der Welt und Wissenschaft als Traumberuf.

profil: Herr Professor Kollaritsch, wie viele Impfungen haben Sie in Ihrem Berufsleben verabreicht?

Kollaritsch: Mit ziemlicher Sicherheit mehrere Hunderttausend Stück. Ich würde sogar so unverfroren sein zu behaupten, dass ich an der halben Million kratze.



profil: Wären Sie früher jemals auf die Idee gekommen, dass ein ganzes Land über Impfungen reden und streiten wird?

Kollaritsch: Nicht in dieser Form. Impfungen sorgten stets für Diskussionen - auch aus dem pragmatischen Grund, dass viele Menschen Angst vor der Nadel hatten und haben. Viele Impfungen wären eher akzeptiert worden, wenn es statt dem Stich eine Schluckimpfung gegeben hätte. Seit Pandemiebeginn stehen die Menschen der Impfung allerdings aus ganz anderen Gründen reserviert gegenüber: Hirngespinste wie Unfruchtbarkeit oder Erbgutveränderung durch die Impfung gab es früher zwar auch, aber nie in diesem Ausmaß. Ich gehöre noch jener Generation von Medizinern an, die gegen Tuberkulose und Pocken impfte. Die Menschen wussten, sie müssen sich gegen Pocken impfen, also machten sie es, allen möglichen Nebenwirkungen zum Trotz. Ende der Durchsage. Wenn Leute wiederum eine Fernreise unternahmen, kamen sie zu uns ins Tropeninstitut. Die für die Reise notwendigen Impfungen wurden ebenfalls ohne irgendwelches Hinterfragen akzeptiert, wobei viele dieser Injektionen nicht besonders gut verträglich waren. Ich erinnere mich an die Cholerastichimpfung, die nicht besonders gut schützte und ziemlich übel in der Verträglichkeit war.



profil: Hatten Sie in Ihren schwärzesten Träumen auch je damit gerechnet, eine Pandemie erleben zu müssen?

Kollaritsch: Bei der Schweinegrippe-Pandemie 2009 hatten wir im wahrsten Sinne des Wortes noch unglaubliches Schwein. Das Virus, das damals zirkulierte, war im Vergleich zu Covid-19 ein Lercherl, hätte aber genauso bösartig sein können. Das Problem ist, dass man sich auf solche Events nicht vorbereiten kann. Man weiß nie, was sich die Natur alles einfallen lässt. Es ist schön und gut, Pandemiepläne in der Schublade zu haben, nur waren diese auf Influenza mit ihren biologischen Eigenschaften abgestimmt -nicht auf Covid. Man weiß bis heute nicht, welche Dynamiken dieses Ding entwickelt. Zuerst haben wir geglaubt, wir hätten das Virus im Griff. Nun macht es uns mit Omikron wieder einen Strich durch die Rechnung.



profil: Der deutsche Virologe Christian Drosten beklagte unlängst, er wolle nicht zu einem Papagei werden. Wie ist es um Ihre Lust bestellt, immer wieder dieselbe Botschaft zu verbreiten?

Kollaritsch: Wenn es darum geht, den Menschen klarzumachen, dass wir vor einer noch nie da gewesenen Situation stehen und dass es absolut notwendig ist, sich und andere zu schützen, bin ich weiterhin gern bereit, das entsprechend und unaufhörlich zu betonen. Wo meine Geduld langsam, aber sicher endet, ist der Umgang mit Impfgegnern. Zu Pandemiebeginn konnte ich es bis zu einem gewissen Grad noch verstehen, wenn geäußert wurde, man habe mit den Impfstoffen wenig Erfahrung und wisse viel zu wenig darüber. Inzwischen wurden 8,6 Milliarden Dosen von Covid-19-Impfstoffen verimpft. Wenn heute eine oder einer sagt, sie oder er habe noch Zweifel, dann hat sie oder er nicht aufgepasst. Wir wissen längst, was diese Impfstoffe können, was sie nicht können und welche Probleme sie bereiten können. Wir wissen auch, dass die Erkrankung in jedem Fall wesentlich schlimmere Folgen als die Impfung hat. Die Impfgegner mögen also endlich damit aufhören, Zwietracht und Unfrieden zu säen.



profil: Woher rührt diese eiserne Impfstoff-Gegnerschaft?

Kollaritsch: Unlängst fiel in einer Diskussion ein bemerkenswerter Satz: "Die Diskussion mit Impfgegnern dreht sich nicht mehr um die Wahrheit, sondern allein darum, wer recht hat." Das ist ein großer Unterschied. Ich habe inzwischen das Gefühl, die Impfgegner versuchen mehr und mehr, mit allen Mitteln recht zu bekommen. Für mich ist das ein sehr einseitiger Zugang.



profil: Zehntausende protestieren inzwischen jedes Wochenende in den Hauptstädten des Landes gegen die geplante Impfpflicht. Was ist da schiefgelaufen?

Kollaritsch: Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Ab der zweiten Junihälfte des heurigen Jahres stand für alle Menschen, die in Österreich leben, eine ausreichende Impfstoffmenge zur Verfügung, und der Zugang war niederschwellig. Fünf Monate lang gab es das Angebot, davon Gebrauch zu machen. Im Oktober und November lag die Durchimpfungsrate bei weniger als 60 Prozent. Die Menschen haben das Angebot nicht angenommen.

"Politische Kräfte, die gegen die Impfung massiv agitieren"

profil: Was sind die Gründe dafür?

Kollaritsch: In Österreich gibt es im Unterschied zu anderen Ländern politische Kräfte, die gegen die Impfung massiv agitieren. Diese Kräfte kümmern sich nicht um die wissenschaftliche Kompetenz und Evidenz, sondern stürzen sich vornehmlich darauf, den Menschen einzubläuen, was mit der Impfung einhergehe, dass dadurch die persönliche Freiheit eingeschränkt werde: Also lasst die Finger davon! Das passiert natürlich mit den Mitteln der Desinformation. Alle diese Behauptungen kursieren dann ohne jeden Beleg in der Öffentlichkeit. Unsereiner muss mit Gegenbeweisen entgegensteuern, was ungleich aufwendiger ist. Deswegen verliere ich langsam die Geduld und das Interesse, gegen diese Leute zu argumentieren.



profil: Diesen August warnten Sie vor einer "riesigen Welle" im Herbst. Die ÖVP ließ zeitgleich Plakate affichieren, auf denen verkündet wurde, dass die "Pandemie gemeistert" sei.

Kollaritsch: Politiker erringen die Gunst des Wahlvolkes nicht durch Ankündigungen von Negativem, sondern durch Verkündigung positiver Nachrichten. Nachträglich muss festgehalten werden, dass die damalige politische Führung nicht ahnen konnte, dass wir eine Delta-Variante bekommen werden, geschweige denn eine Omikron-Variante. Man ging also von folgender Situation aus: Wenn jetzt nichts mehr schiefgeht, dann könnten wir es hinter uns haben. Leider ging es aber schief-und nachher ist man immer gescheiter. Ich war nicht glücklich über solche Ankündigungen, weil sie eine gewisse Sorglosigkeit förderten. Der richtige Weg wäre gewesen zu sagen: Hoffentlich ist es vorbei. Aber nicht: Es ist vorbei.