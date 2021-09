Afghanistan: „Manchmal entscheidet der Feind“

Profil: Sind militärische Missionen nicht trotzdem aus der Mode gekommen? Amerika kümmert sich um sich selbst – das hat vielleicht auch Vorteile?

Tugendhat: Es ist immer richtig, die eigenen Werte zu verteidigen. Deshalb haben wir Briten eine Armee. Es ist unsere fundamentale Aufgabe, Schwache gegen Starke zu verteidigen. Und die britischen Interessen und die unserer Partner rund um die Welt. Ich empfinde nichts anderes als Stolz für diese Männer, mit denen ich in Afghanistan gedient haben. Und ich bin dankbar für das, was sie getan haben. Afghanistan war ja auch keine militärische Niederlage. 2500 US-Soldaten sind gestorben und 750 britische Soldaten? Das ist keine Niederlage. Die Amerikaner haben immer noch zigtausende Soldaten am Golf, in Südkorea, in Japan, im Kosovo und allein in Deutschland 40.000. Das sind keine Besatzungstruppen, und das ist auch kein “immerwährender Krieg”. Das ist eine ernsthafte Investition in den Frieden.

Profil: Wie geht es in Afghanistan jetzt weiter?

Tugendhat: Es ist zu früh, ich kann Ihnen darauf noch keine Antwort geben. Wir werden sehen, inwieweit wir mit den Siegern, den Taleban, verhandeln können.

Profil: Haben Sie Ihren Übersetzer und seine Familie schon ausfliegen können?

Tugendhat: Nein.

Profil: Nicht mal Sie haben genug Einfluss, um Ihren Mitarbeiter zu retten?

Tugendhat: Ich habe persönlich mit dem britischen Premierminister, mit dem Außenminister, mit dem Verteidigungsminister, dem nationalen Sicherheitsberater und dem Geheimdienstchef gesprochen. Und nein, ich konnte meinen Übersetzer und die anderen, für dich ich mich gerade einsetze, bisher nicht nach Großbritannien bringen.