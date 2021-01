Wer hat hier einen Vogel?

Können Sie sich noch an die Nacht der US-Präsidentschaftswahl 2016 erinnern, an die Stunden und Minuten, in denen immer klarer wurde (danke für die Schockmomente, election needle!), dass der New Yorker Reality-TV-Star und Unternehmer Donald „You're fired!“ Trump gegen die frühere Außenministerin und First Lady Hillary Clinton gewonnen hatte? Ich war damals gerade in Karenz und hätte mich, ehrlich gesagt, gerne mit Arbeit abgelenkt und zugedeckt, hatte aber aus guten Gründen eine unschlagbar gute Ablenkung. An ausreichend Schlaf war in den Tagen und Wochen nach der Wahl nicht zu denken.