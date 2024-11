In der Nacht, in der sich entschied, dass der nächste US-Präsident Donald Trump heißen wird, weilte Viktor Orbán in Bischkek, der Hauptstadt Kirgistans. Im Kreis zentralasiatischer Autokraten freut man sich über das „fantastische Ergebnis“. Eigentlich – so hatte es Ungarns Ministerpräsident noch einen Monat zuvor in Straßburg angekündigt – wollte er für Trump die Champagnerkorken knallen lassen. Doch im ehemals sowjetischen Kirgistan herrschen andere Gebräuche. „Wir haben uns an den Wodkabeständen schadlos gehalten“, erzählte Orbán zwei Tage später, immer noch aufgekratzt, Journalisten am Rande eines EU-Gipfels in Budapest.

Der Rechtspopulist, der seit 14 Jahren über Ungarn herrscht, fühlt sich seit der amerikanischen Wahlnacht wie im siebten Himmel. Er, der „Buddy“ des künftigen US-Präsidenten, den dieser mehrfach in seinem Luxusanwesen in Mar-a-Lago als Bruder im Geiste empfing, ist der Paria in der Europäischen Union. Brüssel quält sein Land mit Fördermittelentzügen und schmerzhaften Geldstrafen, weil es gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt und das europäische Asylrecht missachtet. Doch jetzt, wo Trump, der für die EU nur Verachtung übrighat, gewonnen hat, könnte Orbán in Brüssel so etwas wie der Botschafter des neuen Präsidenten werden.