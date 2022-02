Die britische Diplomatie läuft auf Hochtouren. Das nicht allein deshalb, weil die Briten einen Krieg am europäischen Kontinent fürchten. Der britische Premierminister versucht in diesen Tagen, von seiner innenpolitischen Misere abzulenken: 73 Prozent der Briten halten ihn inzwischen wegen seiner Partygate-Affäre für einen schlechten Premierminister, nur 22 Prozent halten ihm noch die Stange. Ein Auftritt als potenter Befehlshaber über eine der schlagkräftigsten Armeen Europas kommt ihm gelegen.



Kaum aus Moskau zurück, empfing die britische Außenministerin Truss Freitagnachmittag im Außenministerium in London eine Gruppe von EU-Korrespondentinnen und EU-Korrespondenten im großen Konferenzraum Locarno, an dessen Fenstern noch das Emblem von Queen Victoria zu sehen ist: VR für Victoria Regina. Liz Truss kam im Vergleich zum imperialen Rahmen recht aufgeräumt und unzeremoniell durch die großen Flügeltüren, setzte sich an den langen Konferenztisch und reflektierte über ihre Eindrücke aus Moskau und die Kriegsgefahr in der Ukraine. On the record äußert sie sich nur kurz. Dafür aber bündig.



"Ich war fast vier Stunden mit Sergej Lawrow zusammen, und ich war in Moskau, um eine Botschaft zu überbringen: Russland muss deeskalieren, es muss aufhören, Truppen an der ukrainischen Grenze zusammenzuziehen. Wenn es zu einem Einmarsch in die Ukraine kommt, dann sind wir und die NATO-Alliierten sehr klar: Es gäbe schwerwiegende Konsequenzen."



Liz Truss zog es vor, Lawrows mäßig höfliches Benehmen zu ignorieren. Nach der Moskauer Pressekonferenz habe man noch zwei Stunden gemeinsam geluncht. Personenbezogene und ökonomische Sanktionen gegen Russland würden Großbritannien auch selbst schwer treffen. Nicht umsonst wurde die britische Hauptstadt oft Londongrad genannt. Viele von Putins Oligarchen - aber auch seine Feinde - haben sich das Vereinigte Königreich zur Zweitheimat gemacht. Truss dazu: "In der Tat hat das Vereinigte Königreich gestern Gesetze auf den Weg gebracht, die das härteste Sanktionsregime darstellen, das wir jemals gegenüber Russland hatten. Es würde nicht nur auf Firmen abzielen, die direkt damit befasst sind, die Ukraine zu schwächen. Die Sanktionen würden auch jede Firma und jede Person treffen, die für die russische Führung und Wirtschaft relevant sind."

Truss betonte aber auch, dass sie hoffe, dass es dazu nicht kommen muss: "Ich möchte auch sagen, dass, wenn Russland keine Absicht hat, in der Ukraine einzufallen, dann kann das Land diese Krise leicht deeskalieren, indem die Truppen von der Grenze abgezogen werden." Sowieso sei die russische Strategie bisher nach hinten losgegangen: "Diese Drohgebärden haben den Effekt gehabt, dass die NATO entschlossener zusammensteht. Die Unterstützung der NATO für die Staaten in der Region ist größer geworden - in Estland haben wir Briten unsere Präsenz verdoppelt. Wir haben auch über das Schwarze Meer verstärkt Unterstützung geschickt. In der Ukraine wenden sich die Menschen von Russland ab. Es gibt dort heute mehr Unterstützung für die NATO als davor. 2014 waren es noch 30 Prozent, die der NATO beitreten wollten. Jetzt sind es zwei Drittel. Die Bedrohung Russlands gegenüber der Ukraine hatte also einen direkten Effekt auf die ukrainische Bevölkerung."