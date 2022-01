profil: Wie könnte ein Kompromiss zwischen dem Westen und Putin aussehen?

Mangott: Eine Deeskalation wäre erreicht, wenn die USA zumindest erklären, dass die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine auf lange Sicht nicht zur Debatte steht. Das wäre aber eine Verletzung des Prinzips der offenen Tür der Nato und würde den Dissens in der Allianz deutlich werden lassen. Der Nato würde dieser Schritt aber durchaus guttun, denn sie hat in den vergangenen 20 Jahren viele Staaten aufgenommen, die Sicherheitsempfänger sind und keine Sicherheitsbereitsteller. Das schwächt die Allianz. Ich schließe so einen Kompromiss aber aus. Selbst, wenn US-Präsident Joe Biden das wollte: Beide Parteien im Kongress sind kategorisch gegen eine solche Kompromisslösung, und Biden fehlt es vor den Midterm-Wahlen im Herbst an innenpolitischem Spielraum.

profil: Mit fast 100.000 Soldaten findet derzeit vor der Grenze zur Ukraine einer der größten Truppenaufmärsche Russlands in Europa seit Ende des Kalten Krieges statt. Entspringen Putins Drohungen dem Willen, Russland zu stärken – ist es die Sehnsucht nach der Sowjetunion, die ihn antreibt?

Mangott: Putin selbst hat gesagt, wer den Zerfall der Sowjetunion nicht bedauert, hat kein Herz, wer sie zurück will, hat kein Hirn. So etwas wie die Auferstehung der Sowjetunion ist unmöglich. Russland hat dafür nicht die Ressourcen, die ehemaligen Sowjetstaaten haben kein Interesse an einer solchen Reintegration. Das ist es also nicht. Was für Putin aber von Anfang an wichtig war, ist die Wiederherstellung des Status‘ als Großmacht – dass der Westen Russland mit Respekt begegnet und seine Interessen ernst nimmt. Das ist seine zentrale Mission, die er durch die fortgesetzte Nato-Ausdehnung unterminiert sieht.

profil: Aus Sicht Moskaus war die Nato-Erweiterung eine Provokation, die Folgen haben musste. War es vorhersehbar, dass Russland darauf aggressiv reagiert?

Mangott: Ja, denn Russland hat früh vor roten Linien gewarnt. Die Nato-Erweiterung wurde von jenen Befürwortern in die Tat umgesetzt, die meinten, dass Russland – einmal wirtschaftlich erstarkt – seine expansive Außenpolitik fortsetzen würde. Sie wollten das Fenster nutzen, um möglichst viele Staaten aufzunehmen. Das andere Lager, das in dieser Debatte verloren hat, meinte: Wenn wir die post-sowjetischen Staaten in die Nato aufnehmen, dann wird Russland militärisch aggressiv reagieren. Ursache und Wirkung werden von diesen beiden Lagern unterschiedlich interpretiert. Das erste Lager, das sich durchgesetzt hat, argumentiert nun: Seht ihr, Moskau ist aggressiv, daher war es wichtig, die Staaten schnell in die Allianz zu holen, um sie vor Russland zu schützen.