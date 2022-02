EU-Ombudsfrau Emily O'Reilly: Was kann diese Frau für Sie tun?

Einer dieser undurchsichtigen Entscheidungsprozesse hat es im vergangenen Jahr bis in die „New York Times“ geschafft. „Wie Europa mit Textnachrichten und Anrufen einen Impfstoff-Deal mit Pfizer abgeschlossen hat“, titelte die US-Zeitung Ende April 2021. Der Artikel beschreibt, wie die durch Impfstoffknappheit unter Druck geratene Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen „in persönlicher Diplomatie“ mit Pfizer-Chef Albert Bourla verhandelt – offenbar nicht über offizielle Kanäle, sondern vor allem via Textnachrichten.

Den Artikel in der „New York Times“ las auch der österreichische Journalist Alexander Fanta von der online-Newsplattform „Netzpolitik.org“. Fanta verlangte von der EU-Kommission die Herausgabe der entsprechenden Textnachrichten – ohne Erfolg. Er beruft sich auf das Recht auf Informationsfreiheit, doch die Kommission argumentiert, Textnachrichten seien davon ausgenommen. Geht diese Argumentation durch, so Fantas Befürchtung, dann könnte künftig alles via SMS abgemacht werden, um Prozesse nicht offenlegen zu müssen. Aufgegeben hat er nicht: Er will die Kommission nun noch einmal auffordern, die Nachrichten herauszurücken – und gegebenenfalls Klage beim Europäischen Gericht einreichen.

profil: Eine Beschwerde kam voriges Jahr vom österreichischen Journalisten Alexander Fanta. Er hatte die EU-Kommission aufgefordert, die Textnachrichten Ursula von der Leyens mit Pfizer-Chef Albert Bourla herauszugeben. Haben wir ein Recht darauf zu erfahren, was im digitalen Hinterzimmer besprochen wurde?

O'Reilly: Die Verordnung 1049/2001 legt fest, dass elektronisch übermittelte Nachrichten als Dokumente gelten, die herausgegeben werden können. Die Kommission widerspricht, doch wir finden, dass das Gesetz hier klar sagt: Ja, Textnachrichten sind Dokumente, die unter die Verordnung für Informationsfreiheit fallen.

profil: Wir wissen immer noch nicht, worum es in diesen Nachrichten ging und ob sie überhaupt noch existieren – oder längst gelöscht wurden.

O'Reilly: Genau das haben wir die EU-Kommission gefragt. Doch sie zählt SMS nicht zu Dokumenten, deshalb werden sie sie auch nicht finden. Unsere Untersuchung hat ergeben, dass die Kommission das Kabinett der Präsidentin nicht ausdrücklich gebeten hat, nach Textnachrichten zu suchen. Stattdessen forderte sie es auf, nach Dokumenten zu suchen, die die internen Registrierungs-Kriterien der Kommission erfüllen – Textnachrichten zählen derzeit nicht dazu. Deshalb fordern wir nun eine umfassende Suche nach den Nachrichten. Die Kommission hat Zeit bis zum 26. April, uns zu antworten. Sollte sie die Nachrichten haben, dann muss entschieden werden, ob sie im Sinne des Transparenzgesetzes herausgegeben werden können.

Weit weg von den Menschen: Demokratie und Bürgernähe

Abgehobene Politiker, unerreichbare Presseleute und kein Kontakt zur Außenwelt: Neben dem Mangel an Transparenz ist auch die fehlende Bürgernähe ein Argument, das EU-Skeptiker gerne gegen Brüssel ins Spiel bringen. O'Reilly, früher selbst Journalistin, kritisiert die Art, wie EU-Institutionen kommunizieren, seit Jahren.

profil: Sie bemängeln die Art und Weise, wie die Kommission auf Medienanfragen reagiert, nämlich ausweichend bis streitlustig. Wird die EU von Snobs vertreten?

O'Reilly: (lacht) Das würde ich so nicht sagen. Doch es entsteht der Eindruck, dass die Institutionen von Eliten geführt werden und dadurch eine große Lücke klafft zwischen den Institutionen in Brüssel und den Erfahrungen der Menschen in den Mitgliedstaaten. Sorgen bereitet mir, dass Ideen wie die Europäische Bürgerinitiative, in der Millionen von Menschen aus den Mitgliedstaaten zusammenkommen und der Kommission Vorschläge für neue Gesetze machen können, zu sehr wenig führen. Ich finde das schade..

profil: Mit der Konferenz zur Zukunft Europas hat soeben ein neues Gremium seine Arbeit abgeschlossen, bei dem Bürgerinnen und Bürger die Zukunft der EU mitgestalten sollen. Was erwarten Sie sich davon?

O'Reilly: Ich beobachte die Konferenz zur Zukunft Europas sehr genau. Das ist eine große Übung im Empowerment von Bürgern, die der EU Vorschläge machen können. Ich habe bereits bei der Plenartagung in Straßburg Ende Jänner gesagt, dass es wichtig ist, ehrlich zu den Menschen zu sein. Sollte diese Konferenz kein ernsthafter Versuch für mehr Bürgerbeteiligung sein, sollte man sie bleiben lassen. Sie kennen sicher den Ausdruck „Green Washing“ für vermeintlich ökologische Initiativen in Unternehmen. Es gibt auch „Citizen Washing“, bei dem uns weisgemacht wird, wie wichtig unsere Meinungen und Vorschläge sind, die aber am Ende keine Rolle spielen. Ich hoffe sehr, dass die Konferenz zur Zukunft Europas kein weiteres Beispiel dafür sein wird. Die Gefahr ist, dass die Lücke zwischen der EU und ihren Bürgerinnen und Bürgern noch größer wird.

profil: Es liegt vor allem an den Mitgliedstaaten, die Vorschläge aufzugreifen. Glauben Sie, dass das geschehen wird?

O'Reilly: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der Erfahrungen mit Bürgerräten in seinem Land gemacht hat, muss sich nun darum kümmern, denn Frankreich hält die Ratspräsidentschaft. Es hat mich überrascht, dass er die Konferenz zur Zukunft Europas bei seiner Ansprache vor dem EU-Parlament in Straßburg nur am Rande erwähnt hat. Ich weiß nicht, was sich hinter dem Vorhang abspielt, aber als Ombudsfrau in Brüssel und früher in Irland sowie als ehemalige politische Journalistin weiß ich, dass es nur Bewegung gibt, wenn sich die politische Spitze dafür einsetzt. Das sehe ich derzeit nicht. Aber wer weiß, wir stehen noch am Anfang. Ich hoffe sehr, dass die Erwartungen, die die Politik aufgebaut hat, nicht enttäuscht werden.

profil: Bürgerräte werden als Mittel zur politischen Teilnahme immer populärer. In Irland wurde das Recht auf Abtreibung 2019 implementiert – nachdem ein Bürgerrat das gefordert hatte. Sind Bürgerräte der richtige Weg zu mehr politischer Teilhabe?

O'Reilly: Ich habe in den vergangenen Jahren viele Leute positiv über den irischen Weg sprechen hören. Dort lieferten die Bürgerräte konkrete Ergebnisse, auf die auch eingegangen wurde. Auch bei der Konferenz zur Zukunft Europas gab es großartige Ideen. Die Frage ist, ob sie gehört werden – und in welche Richtung es überhaupt gehen soll. Am Anfang des Prozesses haben zwölf Mitgliedstaaten, darunter Irland, betont, wie toll das alles ist und wie sehr man die Bürger schätze, dass man aber Änderungen an den EU-Verträgen grundsätzlich ablehne. Ich sage nicht, dass es diese geben muss, nur: Man kann sich nicht, wie es viele Politiker tun, über den Aufstieg der Euroskeptiker und über Desinformation beschweren und gleichzeitig jene Menschen ignorieren, die sich beteiligen wollen. Das bringt einen Verlust an Vertrauen mit sich.

