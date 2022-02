Russischer Botschafter zu Ukraine: "Versetzen Sie die Leute nicht unnötig in Unruhe"

profil: Herr Botschafter, warum ist der aktuelle Konflikt um die Ukraine gerade jetzt ausgebrochen? Warum hat Russland im November Truppen und Waffen in die Nähe der Grenze zur Ukraine verlegt?

Ljubinskij: Die Geschichte ist lang, man kann sie nicht an einem bestimmten Tag zu erzählen beginnen. Was wir seit November erleben, ist eine Zuspitzung des Informationskrieges. Russland macht militärische Übungen und bewegt seine Truppen in seinem eigenen Land, wie es will. Das wird jeden Tag durch westliche Medien zuerst als "Aggressionsvorbereitung" und zuletzt sogar als "Angriff" dargestellt. Vorgestern hieß es in manchen Medien, etwa der Nachrichtenagentur Bloomberg, dieser "Angriff" habe bereits begonnen.



profil: Das war ein Fehler und wurde gleich korrigiert.

Ljubinskij: Ja, aber wird es auch das nächste Mal so schnell korrigiert? Das weiß niemand. Russland werden alle möglichen Dinge vorgeworfen: Vorbereitung eines Machtwechsels in der Ukraine, eine Desinformationskampagne-die Fantasie ist groß, und ich glaube, auch im Westen, auch in Österreich, sind alle müde von diesen Geschichten.



profil: Deshalb bitte ich Sie um Aufklärung: Die Truppen, Panzer und schweren Waffen, die Russland an der ukrainischen Grenze positioniert hat, dienen nicht zu Übungszwecken. Was also tun sie da?

Ljubinskij: Man spricht nur von einer Seite dieser Medaille. Es gibt auch die zweite Seite. Ihr Außenminister Alexander Schallenberg war gemeinsam mit Amtskollegen diese Woche in der Ukraine an der Kontrolllinie. Hat er mit einem Wort erwähnt, wie viele militärische Verbände und militante Gruppierungen auf ukrainischer Seite der Frontlinie postiert sind? Nach unseren groben Schätzungen sind es um die 150.000. Was machen sie dort? Wir haben auf keiner Ebene, niemals, eine Drohung in Richtung Kiew ausgesprochen.



profil: Mit Ausnahme der Truppenbewegungen.

Ljubinskij: Ich sage es noch einmal: auf eigenem Boden. Und wer kontrolliert die ukrainischen militanten Verbände?



profil: Gibt es davon auch Satellitenaufnahmen? Von den Verbänden auf russischer Seite haben wir schon viele gesehen.

Ljubinskij: Wenn man so etwas vom russischen Verteidigungsministerium erfährt, versichere ich Ihnen: Diese Information ist absolut zuverlässig.



profil: Warum verlangt Präsident Putin gerade jetzt, dass die Ukraine niemals der NATO beitritt? Die Ukraine hat keinen "Membership Action Plan",den das Aufnahmeprozedere der NATO vorsieht.

Ljubinskij: Wenn Sie die ganze Geschichte aufmerksam verfolgen, wissen Sie: Russland stellt solche Fragen sehr konkret mindestens seit 2007/2008. Was erwarten Sie von Russland, wenn die militärische Infrastruktur der NATO immer näher rückt-direkt an unseren Grenzen? Niemals haben wir eine klare Antwort bekommen.