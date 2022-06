Das Putin-Netz

Es ist ein bemerkenswertes Konglomerat aus Dutzenden Firmen und vorgeblichen Non-Profit-Organisationen, das Investigativjournalisten des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) und der Internetzeitung Meduza über die vergangenen Monate unter die Lupe genommen haben. Die Firmen und Organisationen besitzen Paläste, Yachten, Jets und bestens gefüllte Bankkonten. Nach außen hin haben viele von ihnen scheinbar gar nichts miteinander zu tun. Wie die Rechercheergebnisse zeigen, die OCCRP und Meduza mit internationalen Partnermedien – darunter profil – geteilt haben, weisen viele von ihnen jedoch zwei Gemeinsamtkeiten auf: Einerseits nutzten ihre jeweiligen Verantwortlichen eine öffentlich nicht sichtbare Internet-Domain namens LLCInvest.ru für ihre E-Mail-Kommunikation. Dabei diskutierten sie geschäftliche Angelegenheiten dergestalt miteinander, als wären sie Teil eines einzigen Systems. Andererseits stehen die Firmen in Verbindung mit Vermögenswerten, die bisher in Medienberichten dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugerechnet wurden – wobei eine letztgültige Zuordnung bisher praktisch unmöglich war.