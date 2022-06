Russland-Sanktionen: Nawalny-Stiftung fordert „Einfrieren“ von Hotel in Lech

Nawalnys „Anti-Corruption Foundation“ fordert nun Österreich auf, jene Vermögenswerte einzufrieren, die sich im Besitz der „Aurelio“-Betreiberfirma und der Firma LPG befinden – und darüber hinaus auch noch „andere eventuell vorhandene Immobilien, Geldmittel oder Finanzanlagen“ im Besitz von Pavel Ezubov oder Valentina Deripaska. Das Schreiben der Stiftung ging nicht nur ans Innenministerium, sondern auch an das Wirtschaftsministerium und an die Oesterreichische Nationalbank, in deren Verantwortungsbereich das Einfrieren von Bankguthaben fällt.

„Herabsetzend und respektlos“

Auf profil-Anfrage erklärte eine Deripaska-Sprecherin bereits vor einigen Wochen, der Oligarch habe das Hotel Aurelio verkauft und besitze es nicht mehr. Auch sei er weder ein wirtschaftlich Berechtigter oder Eigentümer der Firma LPG. Die Sanktionen gegen Deripaska seien zutiefst fehlgeleitet und würden sich auf völlig falsche und grundlose Vorwürfe stützen.

Eine Sprecherin von Pavel Ezubov wiederum teilte Anfang Juni – gefragt zum Hotel Aurelio und zur Firma LPG – mit: „Zuallererst sind die Behauptungen, die Sie aufstellen, herabsetzend, respektlos und einfach absurd. Herr Ezubov ist und war immer ein unabhängiger Geschäftsmann, der seine eigenen Geschäftsinteressen verfolgt. Die Behauptung, er habe jemals als ‚proxy‘ oder ‚straw-person‘ eines anderen gehandelt, ist schlichtweg falsch.“ Die britischen Sanktionen gegen Ezubov seien „ungerecht und Teil einer allgemeinen Hexenjagd gegen die Russen. Sie haben nichts mit Recht und Gerechtigkeit zu tun“. Ezubov glaube, dass es „keine Rechtfertigung für das Blutvergießen“ in der Ukraine gebe: „Das sollte sofort eingestellt werden und echte Friedensverhandlungen müssen so schnell wie möglich beginnen.“

Ezubov steht in Großbritannien übrigens wegen seiner Verbindung zu Deripaska unter Sanktionen - jene Verbindung, die für Österreich bei der Umsetzung der EU-Strafmaßnahmen bisher jedoch offenbar keine Rolle spielt.

Innenministerium schweigt: „Datenschutz“

Nawalnys Antikorruptions-Stiftung hat sich nicht nur in Bezug auf Deripaska an Österreich gewandt. Ein ähnliches Schreiben wurde auch in Bezug auf den – ebenfalls unter EU-Sanktionen stehenden – früheren russischen Vize-Premier Igor Shuvalov an Innen- und Wirtschaftsministerium sowie an die Nationalbank gerichtet. Die Stiftung ersucht, eine Villa am Attersee einzufrieren, deren Besitzgesellschaft laut Eigentümerregister offiziell unter der Kontrolle von Shuvalovs Tochter steht – profil berichtete. Shuvalov hat jegliches Fehlverhalten zurückgewiesen.