Wahlen in der Türkei: „Von einem fairen Wahlkampf kann man nicht sprechen“

Morgen wählt die Türkei einen neuen Präsidenten. Der Sieger steht allerdings schon so gut wie fest, denn: Dass sich der sozialdemokratische Kandidat Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Erdoğan (AKP) durchsetzt, gilt als unwahrscheinlich. Erdoğan verfehlte die notwendige Mehrheit im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen nur knapp, er kam auf 49,5 Prozent der Stimmen. Kılıçdaroğlu erreichte 44,9 Prozent.

Nein, ich habe nicht damit gerechnet, obwohl ich schon davon ausgegangen bin, dass es knapp werden könnte. Als ich am Wahlsonntag gesehen habe, dass es sogar in einer AKP-Hochburg wie Üsküdar dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu gibt, dachte ich: Hoppala, der Herausforderer könnte tatsächlich sogar gewinnen.

Die Umfragen haben Kılıçdaroğlu zwischendurch ja auch vorne gesehen.

Yildirim

Nicht nur die Umfragen - aber die liegen ja bekannter Weise nicht immer ganz richtig. Als ich vor der Wahl in der Türkei unterwegs war, habe ich viel Hoffnung auf Veränderung gespürt. Gerade unter jungen Menschen herrschte eine Aufbruchsstimmung, die Hoffnung auf einen Wechsel. Auch, weil die CHP so eine positive Kampagne gemacht hat. Der Wahlkampf war generell sehr gemäßigt, in der ersten Phase vor allem aufgrund des Erdbebens. Erst in den letzten Wochen wurde es ziemlich heftig. Zum Glück gab es keine Gewalt, obwohl die Stimmung aufgeheizt war.

Wenn am Sonntag dann der Wahlsieger final feststeht, wird es wohl nicht mehr so ruhig bleiben.

Yildirim

Am ersten Wahltag war schon eine extreme Nervosität zu spüren, es gab auch Widerstand gegen uns als Vertreterinnen und Vertreter einer internationalen Organisation. Wortwörtlich hat einer zu mir gesagt: „Wir wollen euch nicht, ihr dreht uns noch unser Ergebnis.“ Das ist eine irrationale Angst.

Was genau ist Ihre Aufgabe als Wahlbeobachterin?

Yildirim

Ich war in Istanbul unterwegs und war dort in fünf Wahllokalen. Vor Ort schauen wir uns an, ob die Kommission vollständig und korrekt besetzt ist, und ob alle Materialien vorhanden sind, ob die Wahlurne richtig versiegelt und plombiert ist. Wir überprüfen also anhand einer Liste von der OSZE die rein rechtlichen und technischen Bedingungen.

In den Wahllokalen, in denen Sie unterwegs waren, war alles in Ordnung?

Yildirim

Was den technischen und rechtlichen Ablauf betrifft, ja. Jetzt kann man uns durchaus vorhalten, dass wir maximal eine Stunde vor Ort sind, und man in dieser kurzen Zeit kein wirkliches Urteil abgeben kann. Aber was für mich sehr beruhigend war ist, wie gut die Opposition vorbereitet war. Die größte Oppositionspartei, die CHP, hat ihre Funktionärinnen und Funktionäre drei Jahre lang auf alle Eventualitäten des Wahlabends vorbereitet. Auch die türkische Rechtsanwaltskammer hatte unabhängige Funktionärinnen und Funktionäre vor Ort.

Sie haben eben aber vom Widerstand gegen die die OSZE-Wahlbeobachter:innen gesprochen.

Yildirim

Wir haben natürlich auch den Auftrag gehabt, die Situation rund um die Wahllokale zu beobachten - also zu schauen, wer sich dort aufhält, was diese Personen machen, welche Befugnisse haben sie - und da war es unruhig. Da hat es vor fast allen Wahllokalen Widerstände gegeben, vor zwei waren sie sehr heftig. Und das waren in der Regel AKP-ler.

Was ist da passiert?

Yildirim

Die erste Reaktion war oft, uns den Zutritt zu Wahllokalen zu verweigern.

Mit welcher Begründung?

Yildirim