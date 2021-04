Europarat: Fidesz muss Angriff auf profil-Journalistin erklären

Der Angriff der ungarischen Regierungspartei auf die profil-Redakteurin Franziska Tschinderle hat eine regelrechte Welle an Solidaritätsbekundungen für die Journalistin ausgelöst. Zuletzt hat sich die Vereinigung Europäischer Journalisten (Association of European Journalists, AEJ) eingeschaltet. Ihrem Repräsentanten für Medienfreiheit William Horseley gelang es, den Fall Tschinderle auf die Ebene des Europarates zu heben.

Auf dessen Plattform für den Schutz verfolgter Journalisten werden Verfolgungen und Einschüchterungen gesammelt und veröffentlicht. Nach dem Prinzip „name and shame“ müssen die betroffenen Regierungen – in diesem Fall die ungarische – dann Stellung nehmen, was nicht gerade angenehm ist. Tschinderle ist die sechste österreichische Journalistin, die auf der Plattform genannt wird, in Ungarn gibt es insgesamt bereits 18 Fälle.