Ex-Kanzler Sebastian Kurz: „Ein Rockstar“

Er war das neue, junge Gesicht, das Medien gern den altbekannten vorziehen. Und so illustrierte die französische Tageszeitung "Le Monde" 2013 ihren Artikel über die eben gebildete österreichische Koalitionsregierung aus SPÖ und ÖVP mit einem Porträt von Sebastian Kurz und titelte bass erstaunt: "Der neue Außenminister ist 27 Jahre alt."



Die Verwunderung wich, das Interesse an Kurz blieb-und stieg, als Kurz Kanzler wurde. Er positionierte Österreich neu und scheute nicht davor zurück, Partner zu verstören. Am deutlichsten wurde das, als die ÖVP-FPÖ-Regierung 2018 nicht dem Migrationspakt der Vereinten Nationen beitrat, einer internationalen Vereinbarung, die Leitlinien zur "sicheren, geordneten und regulären Migration" auflistete. Österreich fand sich in seiner Position unter anderem auf einer Linie mit Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei-der sogenannten Visegrád-Gruppe-sowie mit Israel (unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu) und den USA (unter Präsident Donald Trump).



Da gingen in europäischen Staatskanzleien die Augenbrauen hoch.



Kurz fand Freunde rechts der Mitte, und diese Freundschaften verschoben Österreichs Koordinaten auf dem internationalen Parkett.