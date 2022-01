Kasachstan: „Ja, es war ein versuchter Staatsstreich“

profil erreicht Akezhan Kazhegeldin zu Hause in Großbritannien. Wo genau er sich befindet, will der ehemalige Premier Kasachstans nicht verraten. Kazhegeldin führte das riesige Land, das fast acht Mal so groß ist wie Deutschland und reich an Öl- und Gasvorkommen, von 1994 bis 1997. Laut eigenen angaben trat Kazhegeldin aus Protest gegen den autoritären Führungsstil des damaligen Präsidenten Nursultan Nasarbajew und gegen die grassierende Korruption zurück; mit der Elite in seinem Land hat er sich überworfen. Seit seiner Flucht ins Exil 1998 gilt der 69-Jährige als einer der größten Kritiker Nasarbajews. Heute führt er eine Gruppe Oppositioneller im Ausland an und fordert harte wirtschaftliche Sanktionen gegen den Ex-Präsidenten und dessen Umfeld.

Seit Beginn der Unruhen ist Nasarbajew verschwunden. Der 81-Jährige hat das Präsidentenamt zwar 2019 an Kassym-Jomart Tokajew abgegeben, zog im Hintergrund aber weiterhin die Fäden. Er blieb Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats und damit der Geheimdienste. Nach Beginn der Unruhen in Kasachstan mit mehr als 160 Toten – die schwersten Ausschreitungen seit der Unabhängigkeit des Landes von der Sowjetunion im Jahr 1991 – wurde auch er entlassen.

Kasachstans Eliten liefern sich einen Machtkampf: Tokajew hat nicht nur seine Regierung und die Führung des Geheimdienstes ausgetauscht, sondern auch viele weitere Vertraute des ehemaligen Präsidenten.