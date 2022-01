Flug MH 370: Rätsel um den Absturz gelöst?

Freitag, 7. März 2014, Flughafen Kuala Lumpur, kurz vor Mitternacht: Eben haben Flugkapitän Zaharie Ahmad Shad, sein junger Co-Pilot Fariq Abdul Hamid und die zehn Flugbegleiterinnen die eher laxen Sicherheitskontrollen passiert. Um 23:46 beginnt das Boarding der Passagiere. Einer nach dem anderen schlüpft durch den Metalldetektor. Eine Chinesin in Kostüm und schickem Hut, den sie nicht abnehmen muss. Ein junges Paar, dem ein tapsiges Kleinkind um die Waden streift. Zwei ältere australische Ehepaare im Urlaubsoutfit, zwei durchtrainierte Ukrainer, ein 76-jähriger Chinese mit weißer Mähne. Ein junger, schlanker Mann im grauen T-Shirt, der einen österreichischen Pass in Händen hält. Insgesamt gehen 239 Menschen an Bord, viele mit müden Gesichtern ob der späten Stunde.



Um 0:41 startet die Boeing 777 ihren Direktflug in die chinesische Hauptstadt Peking, geplante Ankunftszeit: 6:30 Uhr. Das Wetter ist gut, die Reiseflughöhe bald erreicht. Um 1:07 sendet die Maschine ihren ersten ACARS-Bericht an die Bodenstation von Malaysia Airlines und an Boeing. Dieses übliche Kommunikationssystem wird alle 30 Minuten aktualisiert. Um 1:19 Uhr verabschiedet sich Pilot Zaharie mit ruhiger Stimme und dem üblichen Funkspruch von der malaysischen Flugsicherheitszentrale: „Good night, Malaysian three seven zero.“ Normalerweise sollte sich der Kapitän kurz darauf bei der vietnamesischen Luftverkehrskontrolle melden. Doch seine Grußworte bleiben aus. 90 Sekunden nach Zaharies letztem Satz bricht der Kontakt zu MH370 ab. Der Transponder, die Hauptverbindung zum Boden, ist tot.